£Ê£²ÉÙ»³¤Ï£³»î¹çÏ¢Â³¤ÎÌµÆÀÅÀ¤Ç£²Ï¢ÇÔ¡¡¥·¥å¡¼¥È¤ï¤º¤«£±ËÜ
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¥ê¡¼¥°Âè£·Àá¡¡ÀçÂæ£±¡½£°ÉÙ»³¡Ê£³£°Æü¡¢ÉÙ»³¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÉÙ»³¤Ï£°¡½£±¤ÇÀçÂæ¤ËÇÔ¤ì¤Æ£²Ï¢ÇÔ¡££³»î¹çÏ¢Â³¤ÎÌµÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢½ç°Ì¤Ï£¶°Ì¤«¤é£¹°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£ÀçÂæ¤Î·ø¼é¤ËÂç¶ìÀï¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁ°È¾¤Ë£Æ£×±°°æÀ»À¸¡Ê£²£³¡Ë¤¬Êü¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È£±ËÜ¤Î¤ß¡£Á°È¾£²£¹Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤Ï¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÆÍÇË¤ò²¿ÅÙ¤âÁË¤Þ¤ì¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®ÅÄÀÚÆ»¼£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£²¡¢£³ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¤Ç°ìµ¤¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÄË¤«¤Ã¤¿¡£Àè¤ËÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼éÈ÷¤ò¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°¸åÈ¾¤òÄÌ¤·¤ÆÁê¼ê¤Î°µÎÏ¤ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÄã¤µ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë±¿¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¶Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ£±²óÀï¤Ç¤ÏÀéÍÕ¤Ë£´¡½£²¤Ç²÷¾¡¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³ÌµÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó£¹¿Í¤ò¤³¤ÎÆü¤âÈ´Å§¤·¤¿¡£Ãæ£³Æü¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÈèÏ«¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¹¶¼é¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¡¢½øÈ×¤Ï£Ã£Ë¤Ê¤É¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤âºî¤ë¤âÌµÆÀÅÀ¡£Á°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤¿Á°È¾£²£¹Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ÆÂ®¹¶¤Ç¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î£Í£ÆµÈÊ¿Íã¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥È¥é¥¤¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀçÂæ¤Î¼éÈ÷¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¡¢µ»½Ñ¤Ï¾®¤µ¤Êº¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂç¤¤Êº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£ÀçÂæ¤Î¼éÈ÷¤ÏÁ´°÷¤¬´èÄ¥¤ë¤·¡¢µåºÝ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¶·â¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤Ç¤Ï£´ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï£³»î¹çÏ¢Â³¤ÎÌµÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾®ÅÄÀÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¥¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁê¼ê¼éÈ÷¤ò¤Ï¤¬¤¹¤Î¤«¡¢£±¿Í¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¬¤¹¤Î¤«¡¢¥Á¡¼¥à¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢£±¤Ä¤º¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤é£µ»î¹ç¤Ï£³¾¡£±ÇÔ£±Ê¬¤È¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢µÈÊ¿¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤¿»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬ÀµÄ¾¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤¹¤®¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ê¾¡Íø¤·¤¿¡ËÈØÅÄÀï¡¢¹ÃÉÜÀï¤âÁê¼ê¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Á´Á³°ã¤¦Å¸³«¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¸½¾õ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÃæÅÄ¡¡¹¯Çî¡Ë
¡¡¡»¡Ä¾¡Íø¤·¤¿ÀçÂæ¤Î¿¹»³²ÂÏº´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤¬¥«¥®¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¿ØÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¡Ê¥¨¥ê¥¢¡ËÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤òºî¤ì¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç£±ÅÀ¤òÉ¬»à¤Ë¼é¤ê¡¢µîÇ¯¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÀçÂæ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Ð¤»¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£