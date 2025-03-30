ºÊ¤¬ÉÔÎÑ¤Î¾Úµò½¸¤á¤ËËÛÁö¡ª Å¸Ë¾¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÍ·±àÃÏ¡Ä¥¯¥ì¥«¤ÎÌÀºÙ¤Ï²ø¤·¤µËþÅÀ¡¿ÃµÄå¤ò¤Ä¤±¤ÆÉâµ¤¤Ë´°Á´¾¡Íø¤¹¤ë¡Ê9¡Ë
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤Ï»ä¤¬¼é¤ë¡£¥µ¥ìºÊ¤¬ÃµÄå¤ò¸Û¤Ã¤ÆÉâµ¤É×¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡ª¡¿ÃµÄå¤ò¤Ä¤±¤ÆÉâµ¤¤Ë´°Á´¾¡Íø¤¹¤ë¡Ê1¡Ë
½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÊÔ½¸¼Ô¡¦ºäËÜ¥¢¥ä¥«¤Ï¡¢¼ê³Ý¤±¤¿Éâµ¤Ì¡²è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ÆÀä¹¥Ä´¡£°ìÊý¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¼òÊÊ¤Î°¤¤É×¤Î¹ÔÆ°¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¡¢·ö²Þ¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÊÌµï¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÉ×¤¬È¿¾Ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤·¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ëÂçÊÑ¤µ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤â¡¢²¿¤â¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¥¢¥ä¥«¤¬¡ÖÈà½÷¤Ç¤â¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¥«¥Þ¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢É×¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä!?
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÌ¡²è¡¿¤æ¤à¤¤¡¢¸¶°Æ¡¿SOMAN¤Î½ñÀÒ¡ØÃµÄå¤ò¤Ä¤±¤ÆÉâµ¤¤Ë´°Á´¾¡Íø¤¹¤ë¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áÌ¡²è¡¿¤æ¤à¤¤¡¢¸¶°Æ¡¿SOMAN¡¿¡ØÃµÄå¤ò¤Ä¤±¤ÆÉâµ¤¤Ë´°Á´¾¡Íø¤¹¤ë¡Ù