¡ÚRIZIN¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬ËÜ²»¡ÖÌµÍý¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¡× ÂÐÀï¸õÊä¤ÎÎëÌÚÀéÍµ¡õYA-MAN¤¬¤È¤â¤Ë·ãÆ®
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£µ£°¡×¡Ê£³£°Æü¡¢¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî¡Ë¤Ç¡¢Á°£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚÀéÍµ¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¡Ê£³£±¡á¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ËÈ½Äê¤ÇÀËÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±Àï¤ÇÇÔËÌ¤·¥Ù¥ë¥È¤ò¼º¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢º£²ó¤¬ºÆµ¯Àï¡£¤½¤Î£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë³«»ÏÁá¡¹¡¢¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ò·ã¤·¤¯¸òºø¤µ¤»¤ë¡£ÅÓÃæ¡¢Áê¼ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¼ó¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò´¬¤¤¤¿±¦µÓ¤Ç±Ô¤¤¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÏ¢ÂÇ¤òÃ¡¤¹þ¤à¤¬¡¢¤½¤³¤ò¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤ËÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¤Æ¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡£²£Ò¤âÂÇ·âÀï¤òÅ¸³«¡£½øÈ×¤Ëº¸¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤òÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±¤Æ¥°¥é¤Ä¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Ë½ÐÂ³¤±¥Ñ¥ó¥Á¤Ç±¦¤ÎÈý¿¬¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤ÆÎ®·ì¤µ¤»¤ë¡£¥é¥¦¥ó¥É½ªÈ×¤Ë¤Ïº¸¥Õ¥Ã¥¯¡¢º¸¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¥Ú¡¼¥¹¤ò¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª£³£Ò¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¤È¤â¤Ë·èÄêÂÇ¤òµö¤µ¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎëÌÚ¤ÏºÇ¸å¤Ëº¬À¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Èº¸¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¥é¥Ã¥·¥å¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Ê¤É£Ë£Ï¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤¿¡£·ë²Ì¤ÏÈ½Äê¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì£±¡½£²¤ÇÀËÇÔ¡£»î¹ç¸å¤Ï¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤È¥Ï¥°¤·¤Æ·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤¤¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö£Ò£É£Ú£É£ÎÃËº×¤ê¡×¡Ê£µ·î£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£Ù£Á¡½£Í£Á£Î¤È¤È¤â¤ËÄ«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î·ãÆ®¤òÊüÁ÷ÀÊ¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿Ì¤Íè¤Ï£²£¹Æü¤Ë¥ß¥²¡¼¥ë¡¦¥È¥ê¥ó¥À¡¼¥Ç¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤Ë£Ë£ÏÉé¤±¤·¤¿£Ù£Á¡½£Í£Á£Î¤ÎÌ¾¤âµó¤²¤Ä¤Ä¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÌµÍý¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤³¤Î°Õ¸þ¤â¼õ¤±¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¹ÔÊý¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£