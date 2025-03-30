»Ò¤É¤â¤¬4·î¤«¤éÂç³Ø¿Ê³Ø¤Î¤¿¤á¤Ë¾åµþ¡£¡ÖÂ´¶È¤·¤¿¤éÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö½»Ì±É¼¡×¤Ï°Ü¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ç¾åµþ¡ª ½»Ì±É¼¤ò°Ü¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡©
Æþ³Ø¡¦½¢¿¦¡¦Å¾¶Ð¤Ê¤É¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Æ½»½ê¤ò°Ü¤¹¤È¤¤Ï¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë½»Ì±É¼¤Î½»½êÊÑ¹¹¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½»Ì±É¼¤Ï¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î»ñ³Ê¤Î³ÎÇ§¤äÁªµó¿ÍÌ¾Êí¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µï½»¤¹¤ë»ÔÄ®Â¼¤Ç¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤ò³Î¼Â¤Ë¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Àµ³Î¤Ê½»½ê¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½»Ì±É¼¤Î°ÛÆ°¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ã»´ü´Ö¤Î½»¤ß¹þ¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê°ì»þÅª¤ÊÅ¾µï¤ä¡¢¿Ê³Ø¡¦Ã±¿ÈÉëÇ¤¤Ç¤âÄê´üÅª¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÀ¸³èµòÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢½»Ì±É¼¤Î°ÛÆ°¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÔÂÔ¤äDVÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤â¡¢Îã³°¤È¤·¤Æ½»Ì±É¼¤Î°ÛÆ°¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Ìò½ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½»Ì±É¼¤ò°Ü¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÈ³Â§¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤·¤Ç½»Ì±É¼¤Î°ÛÆ°¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö5Ëü±ß°Ê²¼¤Î²áÎÁ¤Ë½è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·º»öÈ³¤Î¤è¤¦¤ËÁ°²Ê¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ë¡Î§°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¸Â¤êÂ®¤ä¤«¤Ë¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ½»Ì±É¼¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ü±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Î¹¹¿·¤Î¤¿¤á¤Ë½»Ì±É¼¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡üËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤ä¸øÅª½ñÎà¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
¡ü°ú¤Ã±Û¤·Àè¤ÎÃÏ°è¤Ç¿Þ½ñ´Û¤ä¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Ê¤É¸ø¶¦»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤
¸½½»½ê¤È½»Ì±É¼¤Î½»½ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤ËÉÔÊØ¡¦ÉÔÍø±×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¸Â¤êÁá¤á¤Ë¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½»Ì±É¼°ÛÆ°¤Î¼êÂ³¤ÊýË¡
½»Ì±É¼°ÛÆ°¤Î¼êÂ³¤¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ±°ì¤Î»Ô¶èÄ®Â¼Æâ¤Ç¤Î°ú¤Ã±Û¤·¡Û
¡¦°ú¤Ã±Û¤·Á°¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ç¡¢Å¾½ÐÁ°¤ËÅ¾½ÐÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤ÆÅ¾½Ð¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ë
¡¦°ú¤Ã±Û¤·Àè¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ç¡¢Å¾Æþ¤«¤é14Æü°ÊÆâ¤ËÅ¾½Ð¾ÚÌÀ½ñ¤È°ì½ï¤ËÅ¾ÆþÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë
¡Ê¢¨°ú¤Ã±Û¤·Á°¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÅ¾½ÐÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ú¤Ã±Û¤·Àè¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÄó¼¨¤·¤ÆÅ¾½ÐÆÏ¤òÄó½Ð¡Ë
¡Ú»Ô¶èÄ®Â¼¤ò±Û¤¨¤¿°ú¤Ã±Û¤·¡Û
¡¦Å¾µï¤«¤é14Æü°ÊÆâ¤ËÁë¸ý¤ÇÅ¾µïÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë
°ú¤Ã±Û¤·¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÂ³¤¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½»Ì±É¼¤Î°ÛÆ°¤Ë¤Ï¡Ö14Æü°ÊÆâ¡×¤Î´ü¸Â¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¼êÂ³¤¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤«¤é14Æü°ÊÆâ¤Ë½»Ì±É¼¤Î°ÛÆ°¤¬É¬Í×¡ª ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð5Ëü±ß°Ê²¼¤Î²áÎÁ¤Ë½è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â
°ú¤Ã±Û¤·¤Ç½»½ê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¸Â¤êÂ®¤ä¤«¤Ë½»Ì±É¼°ÛÆ°¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Ê³Ø¡¦Ã±¿ÈÉëÇ¤¤Ç¤âÄê´üÅª¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÀ¸³èµòÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢½»Ì±É¼¤Î°ÛÆ°¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÌò½ê¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤·¤Ç½»Ì±É¼¤Î°ÛÆ°¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢5Ëü±ß°Ê²¼¤Î²áÎÁ¤Ë½è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â±¿Å¾ÌÈµö¤Î¹¹¿·¤äËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¡¦¸øÅª½ñÎà¤Î¼õ¤±¼è¤ê¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¤ÇÉÔÊØ¤äÉÔÍø±×¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢½»Ì±É¼°ÛÆ°¤Î¼êÂ³¤¤ÏËº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤¦¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
ÁíÌ³¾Ê ½»½ê¤Î°ÛÆ°ÆÏ¤ÏÀµ¤·¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー