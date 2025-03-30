¡Ö²¿¤ò¤·¤ËÂåÁö¤Ø¡©¡×¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦ºÇ½ª²ó¡¢ÄÁ»ö¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡ÄÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤ËÊòÁ³
¥«¥Ö¥¹¤¬ºÇ½ª²ó¤ÇÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë
¡ÚMLB¡Û¥«¥Ö¥¹ 4¡¼3 D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¡£1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿9²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¼ê¥À¥ó¥¹¥Ó¡¼¡¦¥¹¥ï¥ó¥½¥óÆâÌî¼ê¤Î¸«»ö¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ïº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡£7²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢4Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¤¬¡¢3ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿ºÇ½ª²ó¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼Åê¼ê¤¬¥æ¥¸¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¤Ë2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÌäÂê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ïµ¯¤¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë³°Ìî¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿¥´¥í¤ò¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÍ··â¤ò¼é¤ë¥¹¥ï¥ó¥½¥ó¤¬Êáµå¡£°ìÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë»°Áö¤Î¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ï¥ó¥×¥½¥ó³°Ìî¼ê¤¬»°ÎÝ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢¼«¤é»°ÎÝ¤ØÁö¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ó¥×¥½¥ó¤Ï¹²¤Æ¤Æµ¢ÎÝ¤ò»î¤ß¤ë¤â¡¢¥¹¥ï¥ó¥½¥ó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¼Â¶·¤â¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¡ª¡×¡Ö¥À¥ó¥º¥Ó¡¼¡¦¥¹¥ï¥ó¥½¥ó¤¬Æ¬Ç¾¥×¥ì¡¼¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÂåÁö¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤âÁöÎÝ¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¥Ï¥ó¥×¥½¥ó¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¶Ä¸þ¤±¤ËÅÝ¤ì¤ÆÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹¥È½ÃÇ¤ò¸«¤»¤¿¥¹¥ï¥ó¥½¥ó¤Ï»î¹ç¸åÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥Þ¡¼¥¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö°ìÎÝ¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢Èà¡Ê¥Ï¥ó¥×¥½¥ó¡Ë¤ÎÁöÎÝ¤ò¸«¤Æ¥¿¥Ã¥Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥¤¥¯¥¹¥í¡¼¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÆÀ°Õ¤²¡£º£±Ê¤âº£µ¨½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¥Ï¥ó¥×¥½¥ó¤Ë¤ÏSNS¤Ç¡ÖÂåÁö¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥ß¥¹¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¡ÖYou¤Ï²¿¤ò¤·¤ËÂåÁö¤Ø¡©¡×¡Ö°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¤Æ¡£¤Ê¤ó¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤ó¤À¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ö»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¤Î¥ß¥¹¡×¡Ö¥Ï¥ó¥×¥½¥ó¤Ï¸å¤í¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤·¡¢»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤¬¤Á¤ã¤ó¤È»ß¤á¤í¤è¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¤«¤Ð¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë