¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò°Â¤¯Çã¤¦ÊýË¡¡Ú2¡Û¡×¤ª¶â¤Î¶µ²Ê½ñVol.63 ¡ôÀáÌó

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2°Ì¡¡iPhone 13¡¿128GB¡¢6Ëü7745±ß¡¢9Ëü8800±ß
3°Ì¡¡iPhone 12¡¿64GB¡¢4Ëü2214±ß¡¢9Ëü4380±ß
4°Ì¡¡iPhone 8¡¿64GB¡¢1Ëü6403±ß¡¢8Ëü5104±ß
5°Ì¡¡iPhone 7¡¿32GB¡¢9642±ß¡¢7Ëü8624±ß
6°Ì¡¡iPhone SE¡ÊÂè3À¤Âå¡Ë¡¿64GB¡¢4Ëü98±ß¡¢5Ëü7800±ß
7°Ì¡¡iPhone SE¡ÊÂè3À¤Âå¡Ë¡¿128GB¡¢4Ëü3044±ß¡¢6Ëü3800±ß
8°Ì¡¡iPhone 13 mini¡¿128GB¡¢5Ëü8486±ß¡¢8Ëü6800±ß
9°Ì¡¡iPhone 12¡¿128GB¡¢5Ëü2123±ß¡¢9Ëü9880±ß
10°Ì¡¡AQUOS sense3¡¿64GB¡¢8560±ß¡¢3Ëü1680±ß
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