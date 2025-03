3月30日、有明アリーナで開催された『Kstyle PARTY 2025』にNouerAが登場。デビューしたばかりとは思えない堂々たるパフォーマンスで観客を盛り上げた。

【映像】「彫刻みたい」イケメン率高すぎるメンバーたち

NouerAはオーディション番組『MAKEMATE1』から誕生した、中国出身2名、日本出身1名を含む7人組ボーイズグループ。2024年12月のデジタルシングル「無限大」でのプレデビューを経て、今年2月に1stミニアルバム『Chapter: New is Now』で正式デビューした。

この日トップバッターを務めたNouerAがブラックのスーツスタイルで登場すると大きな歓声が上がり、エネルギッシュな「無限大」からステージがスタート。ヒップホップサウンドにのせたパワフルなパフォーマンスで会場を盛り上げていく。メンバーたちが「こんばんはー!」と挨拶し、自己紹介をしていくと、会場の反応を受けてヒョンジュンが「Kstyleのステージ、温かいですね。ここにいられるなんてワクワクします!」と笑顔。

日本人メンバーのミラク「本当に嬉しい」感無量

かつて「Nizi Project Season 2」のファイナルまで進出した経歴を持つ日本人メンバーのミラクは「みなさんの声を聞いたらリラックスできそうなので、ぜひ歓声をお願いします!」と伝えると、観客からは温かい歓声が上がる。ビンファンは「今日のステージを通じて、僕たちの魅力にハマってもらえたら嬉しいです!」と話し、ジュンピョが手に書かれたカンペを確認しながら「本当に一生懸命準備したので楽しんでくださいね!」と話すと、あまりのかわいらしさに会場の雰囲気も温まっていく。

幻想的なイントロから始まる「Sparkle」ではジュンピョの指ハートなど、1曲目とはまた違ったキュートな魅力を見せ、「Bring the Crunk」ではミラクのラップやビンファンの甘い歌声、クールなダンスで会場を魅了していく。MCではミラクが「視力がよすぎて、全員見えちゃっているんですよ!やっほー!」、リンは「楽屋でお昼ごはんに一蘭ラーメンを食べました!」とTMIを話しながらセンターステージへと移動。

ミラクは「みなさんがこうしてオープニングから温かく迎えてくれて、本当に嬉しいし、感謝しています!」と感謝を語り、ギヒョンは「今日の緊張とワクワクを忘れずに、これからもっと成長していきます!」とさらなる飛躍を誓う。そして最後に披露したのはスタイリッシュなサウンド、一気に雰囲気の変わるダンスブレイクと見どころ満載な「N.I.N(New is Now)」。「ありがとうございます!」「愛してます!」と挨拶しながら、ステージを締めくくった。視聴者からは「爆イケメン」「イケメン率高くない?」「初めて見るけどイケメン多くない?」「彫刻みたい」「初々しくてかわいい」など、注目度の高さが伺えるコメントが集まった。

(セットリスト)

1 無限大

2 Sparkle

3 Bring the Crunk

4 N.I.N(New is Now)

(『Kstyle PARTY』/ABEMA K-POPチャンネル)