¡Ö¿Í·²¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¥¨¥°¤¤¡Ä¡×ÀõÁð¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥¹àÌµÎÁÇÛÉÛáÂçº®»¨¤ËÈáÌÄ¡¡2.5Ëü¸Ä¤òÇÛÉÛ¤·È¿±þ¤µ¤Þ¤¶¤Þ
¡¡ÀõÁð¤ÎÀõÁð»û¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥¹¤ÎÇÛÉÛ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸½ÃÏ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢Æø¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤¿°ìÊý¤Ç¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹±ÊÀ½²Û¥¢¥¤¥¹¤Î¸ø¼°X¤Ï¡Ö#¥Á¥ç¥³¥â¥Ê¥«¥¸¥ã¥ó¥Ü2.5Ëü¸Ä¤òÀõÁð¤ÇÌµ½þÇÛÉÛ¡ª¡×¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ò¹ðÃÎ¡£29Æü¡¢30Æü¤Î2Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÛÉÛ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö½µËöÀõÁð¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡ÀõÁð»û¤ÎÉ½»²Æ»¡¦Ãç¸«À¤¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÂô»³¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¡¹¤¬Àå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢º®»¨¤¬¤ª¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬´î¤Ó¤½¤¦¡ª¡×¡ÖÂÀ¤ÃÊ¢¤À¤Ê¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¡ª¡×¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ò´î¤ÖÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ó¤°¤é¤¤º®¤ó¤Ç¤ë¡×¡ÖÀõÁð¤Ç³°¹ñ¿ÍÃ£¤¬¤ß¤ó¤Ê¥Á¥ç¥³¥â¥Ê¥«¥¸¥ã¥ó¥Ü¿©¤Ù¤Æ¤Æ(ÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¿)ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¿Í·²¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¥¨¥°¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡30Æü¤Î¹¥Å·¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀõÁð»û¤Îºù¤Î¸«ÊªµÒ¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êº®»¨¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£29Æü¡¢30Æü¶¦¤ËÇÛÉÛ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸á¸å12»þ²á¤®¤ÇÍ½Äê¸Ä¿ô¤ËÃ£¤·¡¢½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø¼°X¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£