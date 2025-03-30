ºùºé¤¯»·Éß¤Ç¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬²Î²ñ ´ë²è¤·¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸ Ä¹Ìç»Ô¡¦ÀÖºê¿À¼Ò³Ú»·Éß
¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÅÁ¤ï¤ë»·Éß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ä¹Ìç»Ô¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ã»²Î¤ò±Ó¤ß¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ìç»Ô¤Î¡ÖÀÖºê¿À¼Ò³Ú»·Éß¡×¤Ï¡¢»·Éß¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¹ñ¤Ë2¤«½ê¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¹ñ»ØÄê¤Î½ÅÍ×Í·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ç¤¹¡£
»·Éß¤Ç¤Î²Î²ñ¤Ï¡¢ÂçÄÅÎÐÍÎ¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎÍ»Ö¤¬ÃÏ°è¤ª¤³¤·¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÂçÄÅSTEAM¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤Ç½é¤á¤Æ´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ÔÆâ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¤ª¤è¤½350¼ó¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë¤Ï¡¢Àçºê¾®5Ç¯¡¦µ¯ÅÄ¿´ÃÈ¤µ¤ó¤¬Êì¿Æ¤Î¼êÎÁÍý¤ò±Ó¤ó¤ÀºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçÄÅÎÐÍÎ¹â ¾¾²¬±Ñ»Ë¤µ¤ó¡Ë
¡Ö³Ú»·Éß¤¬¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤É¤¦¤Ë¤«¹â¹»À¸¤ÎÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¡×
¡ÊÂçÄÅÎÐÍÎ¹â ¾¾±Ê°¦·ë¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Î°ÍÍê¡¦»×¤¤¤ò»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤¦À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢¹â¹»À¸¤À¤«¤é¤³¤½¤Î½ÀÆð¤Ê¹Í¤¨Êý¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×
¹â¹»À¸¤Ï¤³¤È¤·¤Î²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼¡¤Ê¤ëÃÏ°è¤ª¤³¤·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£