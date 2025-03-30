½÷»ÒÁª¼ê¤È°úÂà»î¹ç ¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥ì¥¹¥é¡¼¡×¤¬¥×¥í¤òÄü¤á¸øÌ³°÷¤Ë½¢¿¦¡Ä·èÃÇ¤Î¶ìÇº
¡ÖÎëÌÚ¡¼¡¢Íã¡¼¡ª¡×
¡Ú±ÇÁü¡Û½÷»ÒÁª¼ê¤Ë¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤¬Ä¾·â¤·¤¿½Ö´Ö¡Ê»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡Ë
¡¡2024Ç¯3·î17Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡£¼Â¶·¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿í÷¤·¤¤ÆùÂÎ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤¿ÎëÌÚÍã¤µ¤ó¤Ï¸½ÌòÂç³ØÀ¸¡£
¡¡Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ì´¤À¤Ã¤¿¥×¥í¤Î¥ê¥ó¥°¡Ä¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡©
¡¡Ì´¤À¤Ã¤¿¥×¥í¤Î¥ê¥ó¥°¡£À¤³¦½é¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä
¡Ö½ã¿è¤Ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¤È¿´Ãæ¤òÅÇÏª¡£Âç³ØÀ¸¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¸øÌ³°÷¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡Ì´¤òÄÉ¤¤¡¢¾Íè¤ËÇº¤à¡£1Ç¯2¥«·î¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤Ç·èÃÇ¤Þ¤Ç¤Î³ëÆ£¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤¿¤Þ¤Þ»î¹ç¤·¤¿
¡¡ÎëÌÚÍã¤µ¤ó¡Ê22ºÐ¡Ë¡£À¤³¦½é¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥í¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ°ì¶¶Âç³Ø À¤³¦¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Æ±ÌÁ¡¦HWWA¤Ç¤â¡Ö¡ÈÊì¤Î»Ò¡É¥Þ¥¶¥³¥ó¡¦¥¥Ã¥É¡×¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ³Ø¤È¹â¹»¤Ç¤ÏÎ¦¾å¤ÎÃæµ÷Î¥Áö¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Á´¹ñ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¡£·è¤áµ»¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¥×¥í¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Âçµ»¤À¡£
¡¡³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹¤Ç2´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡DDT¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¥×¥í¤¬Àï¤¦»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥ì¥¹¥é¡¼¡×¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬Åìµþ·ÐºÑÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Åö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¡£³Ø¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤âÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬Âç³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ï¡ÊÂ¾Âç³Ø¤Î¡Ë³ØÇ¯º×¤ÇËèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤Î¶½¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âç³Ø2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ä¤ì¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤¿¤Þ¤Þ»î¹ç¤ò¤·¤¿¡×
ÈÕ¸æÈÓ¤ÏÍñ5¤Ä¤ò»È¤Ã¤¿ÌÜ¶Ì¾Æ¤
¡¡2024Ç¯3·î11Æü¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï6ÆüÁ°¡£ÂÎ¤ò»Å¾å¤²¤ëÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÈÕ¸æÈÓ¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Å¤¯¤·Íñ5¤Ä¤ò»È¤Ã¤¿ÌÜ¶Ì¾Æ¤¡£¿©¸å¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ï¥·¥§¥¤¥«¡¼¤ò»È¤ï¤ºÄ¾¤Ç¥´¥¯¥ê¡£¤½¤·¤Æ½µ¤Ë5Æü´ÖÄÌ¤¦¥¸¥à¤Ø¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ÀïÄ¾Á°ºÇ¸å¤Î»Å¾å¤²¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¡È»Å¾å¤²¡É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡ÊÆü¾Æ¤±¥Þ¥·¥ó¡Ë¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¸«±É¤¨¡£ÂÎ¤¬³Ê¹¥ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÈÌîµå¤°¤é¤¤¤Î°ã¤¤¡×
¡¡·Þ¤¨¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¹âÈøÁóÇÏÁª¼ê¡£
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼¤äÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ò·è¤áÌöÆ°¤·¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢½ù¡¹¤Ë·Ð¸³¤Ë¾¡¤ë¹âÈøÁª¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï·è¤áµ»¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤â¡¢¤è¤±¤é¤ì¤ÆÉÔÈ¯¡£ºÇ¸å¤Ï¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç3¥«¥¦¥ó¥È¡£9Ê¬8ÉÃ¤Î·ãÆ®¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÖÊÌ¶¥µ»¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÈÌîµå¤°¤é¤¤¤Î°ã¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¿´µ»ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¿´¤ÎÉôÊ¬¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤ËÎÉ¤¤¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¸å¤â³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹¤È¥×¥í¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¾å¤¬¤ê¡¢À¤³¦½é¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ½çÄ´¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä
¡Ö»ä»ö¤Ê¤¬¤éÆâÄê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÂèÆó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×
¡Ö¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢°ÂÄê¤òÁª¤ó¤À¡×
¡¡DDT¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤òÄü¤á¤Æ¸øÌ³°÷¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤ë¤Î¤Ï°ì¤Ä¤Î¹¬¤»¤Î·Á¤À¤·¡¢¤Ç¤â½¢¿¦¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿µëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ¼«Í³¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¹¬¤»¤Î°ì¤Ä¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÏµëÎÁ¤Î·ÁÂÖ¤¬¤¹¤´¤¯ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤±¤¬¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢°ÂÄê¤òÁª¤ó¤À¡£¥×¥í¥ì¥¹¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ã¼ê¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç»î¹ç¤Î½àÈ÷¤ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£¥×¥í¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤òDDT¤ÎÀèÇÚ¥ì¥¹¥é¡¼¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¡£³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤ë¤¬¥×¥í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥×¥í¤Î³Ú¤·¤µ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶ìÇº¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾ì³°¤Î°Ø»Ò¤Ë·¤¤Ò¤â¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¾¡¤Á¤òÁÀ¤¦¡©
¡¡2024Ç¯11·î°ì¶¶Âç³Ø°ì¶¶º×¤ÇÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î°úÂà»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Áê¼ê¤ÏHWWAÆ±´ü¤Î½÷ÀÁª¼ê¡¦ÀÄÌÚ¤Á¤Ä´õ¤µ¤ó¤Ç¡¢Èà½÷¤â¤³¤Î»î¹ç¤Ç°úÂà¤¹¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦´ÑµÒ¤ÎÂçÀ¼±ç¤ÎÃæ¡¢²ÚÎï¤Êµ»¤ò·«¤ê½Ð¤¹2¿Í¡£¾ì³°¤Î°Ø»Ò¤Ë·¤¤Ò¤â¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¾¡¤Á¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¾Ð¤¤¤â¡£³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹¤Î³Ú¤·¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿»î¹çÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¡Ö¤³¤Î°úÂà»î¹ç¤ÏËÜÅö¤Ë´ñÀ×¡×
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö1Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ±´ü¤¬4¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÈ¾Ê¬¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤âÅÓÃæ¤Ç¼¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î°úÂà»î¹ç¤ÏËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤Ë»ä¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡¢Ìû²÷¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¯ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¤Ç¤ä¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£²æ¡¹2¿Í¤¬°úÂà¤¹¤ë¤È¸½Ìò¤Î½êÂ°Éô°÷¤¬3¿Í¤È²áµîºÇ¾¯¤Ë¤Ê¤ë¤¬¤¤ç¤¦³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Æ°ì¿Í¤Ç¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐËÍ¤Ï´ò¤·¤¤¤·¡¢ËÍ¤â°ìÀ¸¤³¤Î³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£4Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤ä¤é¤ì¤Æ¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï4Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤Ò¤¿¤¹¤é¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤¿4Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î°õ¾Ý¡£¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¤â¤Ã¤È¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Ç¤â¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¤Ä¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤é¤ì¤Æ¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¶¯¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÅØÎÏ¤·¤ÆÌÜÉ¸¡¦Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ë