¤Ü¤ó¤Ü¤ê60¸Ä¡Ö¤µ¤¯¤é±Ø¡×¤Ë¡¡Ç½ÅÐ¤Îºù¤ÎÌ¾½ê¡¢½»Ì±¤¬Éü¶½´ê¤¤
¡¡ºù¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀÐÀî¸©¤ÎÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Î¤ÈÅ´Æ»¡×Ç½ÅÐ¼¯Åç±Ø¡Ê·ê¿åÄ®¡Ë¤Ç30Æü¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤¬¤Ü¤ó¤Ü¤ê¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£¡ÖÇ½ÅÐ¤µ¤¯¤é±Ø¡×¤Î°¦¾Î¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î²Ö¸«µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£ºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¸å¤ËÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Æ4·î6Æü¤Ç1Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢ÈïºÒÃÏÉü¶½¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¶È¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¤Ü¤ó¤Ü¤ê¤Ï¥Û¡¼¥à¾å¤ä±ØÁ°¤Ë·×Ìó60¸Ä¾þ¤é¤ì¡¢Ìëºù¤ò¾È¤é¤¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢ºù¤Ï¤Þ¤À¤Ä¤Ü¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÏ·¿Í²ñ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¾å¤Ë¥í¡¼¥×¤òÄ¥¤ê¡¢¤Ü¤ó¤Ü¤ê¤ò¼¡¡¹¤È¤Ä¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç½ÅÐ¼¯Åç±Ø¤Î¥Û¡¼¥àÉÕ¶á¤Ë¤Ïµì¹ñÅ´»þÂå¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿Ìó100ËÜ¤Î¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤ÎÊÂÌÚ¤¬¤¢¤ë¡£