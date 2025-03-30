ËÙÅÄ¤ß¤º´õÁª¼ê¤¬½éÍ¥¾¡¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Á´¹ñ¹â¹»ÁªÈ´Âç²ñ½÷»Ò¥é¥¤¥Èµé
Âçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¡¢½÷»Ò¥é¥¤¥Èµé¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹â²¬¾¦¶È¹â¹»1Ç¯¤ÎËÙÅÄ¤ß¤º´õÁª¼ê¤¬¡¢¤¤ç¤¦½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»Ò¥é¥¤¥Èµé¤Î·è¾¡Àï¡¢1Ç¯À¸¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÖ¥³ー¥Êー¤ÎËÙÅÄ¤ß¤º´õÁª¼ê¤Ï¡¢ ¤³¤ÎÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¶¯Å¨¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»2Ç¯¤Î½©¸µ¥¢¥ê¥ó¥ÀÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÆÀ°Õ¤Î±¦¥¹¥È¥ìー¥È¤òÃæ¿´¤Ë¹¶¤á¤¿ËÙÅÄÁª¼ê¡¢ºÇ½ª3¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤ÇÙÉ¹³¤·¤¿Àï¤¤¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿ËÙÅÄÁª¼ê¤¬3ÂÐ2¤Î¶Ïº¹¤ÎÈ½Äê¤Ç¾¡Íø¤·½éÍ¥¾¡¡£
µîÇ¯12·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Í¥¾¡¤ËÂ³¤¡¢¹â¹»2´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÙÅÄÁª¼ê¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¤Û¤«¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¸ÞÅáÎ®¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£