ボーンマスで躍動するオランダ代表FWは今季好調を維持している。



今季ここまで10位と躍進を見せているボーンマス。その中心にいるのが25歳のオランダ代表FWジャスティン・クライファートだ。今季はここまで公式戦13ゴール7アシストと活躍しており、ボーンマスの攻撃を牽引。その活躍もあり現在はオランダ代表にも復帰を果たすなど今季は飛躍のシーズンとなっている。



そんなクライファートだが、今季好調の要因に指揮官のアンドニ・イラオラ監督の名前を挙げた模様。『Mirror』のライアン・テイラー氏が伝えている。





Justin Kluivert has been cooking all season



Catch the heat live in the Premier League Summer Series



https://t.co/clBxxeWDPF pic.twitter.com/TLxpMWBoGg