1959Ç¯12·îÀ¸¤Þ¤ì½÷À¡£65ºÐ¤Ë¤Ê¤êÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×¤¬Âà¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎºÊ¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¸å¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ï¡¢1. Ç¤°Õ·ÑÂ³·ò¹¯ÊÝ¸±¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÆÃÎãÂà¿¦ÈïÊÝ¸±¼ÔÀ©ÅÙ¡Ë¡¢2. ¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡¢3. ¤´²ÈÂ²¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¡ÊÈïÉÞÍÜ¼Ô¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤´²ÈÂ²¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼ç¿Í¤ÏÈïÉÞÍÜ¼Ô¤Î¼ýÆþÍ×·ï180Ëü±ß¤òÄ¶²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤ÏÉÞÍÜ¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤´¼ç¿Í¤Ï¡¢Ç¤°Õ·ÑÂ³·ò¹¯ÊÝ¸±¤Þ¤¿¤ÏÆÃÎãÂà¿¦ÈïÊÝ¸±¼ÔÀ©ÅÙ¤Ë²ÃÆþ¤µ¤ì¤¿¤ÈÁÛÄê¤·²óÅú¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÎãÂà¿¦ÈïÊÝ¸±¼ÔÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¡¢Ç¯¶â¼õµë¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤Ê¤É¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Êý¤¬75ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç´õË¾¤·¤Æ·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ºß¿¦Ãæ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸µëÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢´ð½à¤Ë¤Ê¤ëÉ¸½àÊó½··î³Û¤¬ËèÇ¯¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤°Õ·ÑÂ³¡¢ÆÃÎãÂà¿¦¤É¤Á¤é¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î¾ì¹ç¤â¡¢ÈïÉÞÍÜ¼Ô¤ÎÄÉ²ÃÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÞÍÜÇ§Äê¤Î¼ýÆþÈÏ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤Î¤Û¤«¸òÄÌÈñ¤ä½ô¼êÅö¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î¼º¶È¤Ê¤É¤ÎµëÉÕ¡¢¶âÍ»»ñ»º¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÇÛÅö¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤Ê¤É²ÝÀÇ¡¦Èó²ÝÀÇ´Ø·¸¤Ê¤¯·ÑÂ³Åª¤Ê¼ýÆþ¤ÏÁ´¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·²ÃÆþ¤¹¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ê´ð½à¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼ç¿Í¤ËµÞ¤¤¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯´Ö6Ëü5600±ß¡ÊÁí½êÆÀ41Ëü±ß¡Ý´ðÁÃ¹µ½ü43Ëü±ß¡á0±ß¡¢½êÆÀ³ä¤Î¤ßÉéÃ´¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨Ê¡Ê¡¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙÃæ¤Ë65ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢11·î¤Þ¤Ç¤Î²ð¸îÊ¬¤ÎÉéÃ´¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÊÌÅÓÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²ð¸îÊ¬¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤»î»»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤´¼ç¿Í¤ÎÂà¿¦Á°¡¦¸å¤Î¼ýÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î¤Û¤¦¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´¼ç¿Í¤È7ºÐ¤ÎÇ¯Îðº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¤ß·«²¼¤²¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÀè¡¹¤Î²È·×¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ê¡Ê¡¤µ¤ó¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤äÉéÃ´³Û¤Î³ÎÇ§¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤´É×ÉØ¤Çº£¸å¤ÎÀ¸³èÀß·×¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¼¹É®¡¦´Æ½¤¡¿µþ¶Ë º´ÏÂÌî¡Ê¤¤ç¤¦¤´¤¯ ¤µ¤ï¤Î¡Ë¤µ¤ó
FP¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥ß¥é¥ÜÂåÉ½¡¢ÆüËÜFP¶¨²ñÇ§Äê CFP®¡¢1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢JCDAÇ§ÄêCDA¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤ÈÆ¯¤Êý¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡Ö²Ô¤°¡¦»È¤¦¡¦¼Ú¤ê¤ë¡¦Ãù¤á¤ë¡¦Áý¤ä¤¹¡×¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¤ÎÄó°Æ¡¦¼Â¹Ô»Ù±ç¤Ë20Ç¯°Ê¾å½¾»ö¡£FP¸þ¤±·ÑÂ³¸¦½¤¡¢¼Ò°÷¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤éJ-FLEC¡Ê¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¡ËÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
º£²ó¤Ï¡¢É×¤¬Âà¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎºÊ¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
Q¡§1959Ç¯12·îÀ¸¤Þ¤ì½÷À¤Ç65ºÐ¤Ë¤Ê¤êÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÉ×¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö1959Ç¯12·îÀ¸¤Þ¤ì½÷À¤Ç65ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤«¤éÇ¯¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ê¹ç·×180Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É×¤Ï72ºÐ¤ÇÀè·î»Å»ö¤òÂà¿¦¤·¤ÆÇ¯¶â¤À¤±¤Î¼ýÆþ300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÉ×¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤â¤·È´¤±¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡ÊÊ¡Ê¡¤µ¤ó¡Ë
A¡§ÁêÃÌ¼Ô¡ÖÊ¡Ê¡¡×¤µ¤ó¤Î¡ÖÇ¯¶â¼ýÆþ¡Ü¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¡×¤¬ÉÞÍÜÇ§Äê¤ÎÇ¯¼ýÍ×·ï180Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤´¼ç¿Í¡ÊÈïÊÝ¸±¼Ô¡Ë¤ÎÇ¯¼ý¤Î1/2Ì¤Ëþ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉÞÍÜ¤È¤·¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤´¼ç¿Í¤ÏÀè·îÂà¿¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Âà¿¦¸å¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ï¡¢1. Ç¤°Õ·ÑÂ³·ò¹¯ÊÝ¸±¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÆÃÎãÂà¿¦ÈïÊÝ¸±¼ÔÀ©ÅÙ¡Ë¡¢2. ¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡¢3. ¤´²ÈÂ²¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¡ÊÈïÉÞÍÜ¼Ô¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤´²ÈÂ²¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼ç¿Í¤ÏÈïÉÞÍÜ¼Ô¤Î¼ýÆþÍ×·ï180Ëü±ß¤òÄ¶²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤ÏÉÞÍÜ¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤´¼ç¿Í¤Ï¡¢Ç¤°Õ·ÑÂ³·ò¹¯ÊÝ¸±¤Þ¤¿¤ÏÆÃÎãÂà¿¦ÈïÊÝ¸±¼ÔÀ©ÅÙ¤Ë²ÃÆþ¤µ¤ì¤¿¤ÈÁÛÄê¤·²óÅú¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¤°Õ·ÑÂ³ÈïÊÝ¸±¼ÔÀ©ÅÙ¤ÈÆÃÎãÂà¿¦ÈïÊÝ¸±¼ÔÀ©ÅÙ¤È¤ÏÇ¤°Õ·ÑÂ³ÈïÊÝ¸±¼ÔÀ©ÅÙ¤Ï¡¢´õË¾¤¹¤ì¤ÐÂà¿¦¸å¤â°ú¤Â³¤Æ±¤¸·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ºß¿¦Ãæ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸µëÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²ÃÆþ¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤ÏºÇÄ¹2Ç¯¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢Âà¿¦»þ¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÎãÂà¿¦ÈïÊÝ¸±¼ÔÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¡¢Ç¯¶â¼õµë¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤Ê¤É¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Êý¤¬75ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç´õË¾¤·¤Æ·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ºß¿¦Ãæ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸µëÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢´ð½à¤Ë¤Ê¤ëÉ¸½àÊó½··î³Û¤¬ËèÇ¯¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤°Õ·ÑÂ³¡¢ÆÃÎãÂà¿¦¤É¤Á¤é¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î¾ì¹ç¤â¡¢ÈïÉÞÍÜ¼Ô¤ÎÄÉ²ÃÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÃÌ¼Ô¡ÖÊ¡Ê¡¡×¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤µ¤Æ¡¢Ê¡Ê¡¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÇ¯¶â¼ýÆþ¡Ü¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¡×¤¬ÉÞÍÜÇ§Äê¤ÎÇ¯¼ýÍ×·ï180Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤´¼ç¿Í¡ÊÈïÊÝ¸±¼Ô¡Ë¤ÎÇ¯¼ý¤Î1/2Ì¤Ëþ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉÞÍÜ¤È¤·¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÉÞÍÜÇ§Äê¤Î¼ýÆþÈÏ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤Î¤Û¤«¸òÄÌÈñ¤ä½ô¼êÅö¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î¼º¶È¤Ê¤É¤ÎµëÉÕ¡¢¶âÍ»»ñ»º¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÇÛÅö¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤Ê¤É²ÝÀÇ¡¦Èó²ÝÀÇ´Ø·¸¤Ê¤¯·ÑÂ³Åª¤Ê¼ýÆþ¤ÏÁ´¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·²ÃÆþ¤¹¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ê´ð½à¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼ç¿Í¤ËµÞ¤¤¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¡Ê¡¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤ò²¾¤Ë96Ëü±ß¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ýÆþ¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤é180Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤êÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¡Ê¡¤µ¤ó¼«¿È¤ÇÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯´Ö6Ëü5600±ß¡ÊÁí½êÆÀ41Ëü±ß¡Ý´ðÁÃ¹µ½ü43Ëü±ß¡á0±ß¡¢½êÆÀ³ä¤Î¤ßÉéÃ´¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨Ê¡Ê¡¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙÃæ¤Ë65ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢11·î¤Þ¤Ç¤Î²ð¸îÊ¬¤ÎÉéÃ´¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÊÌÅÓÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²ð¸îÊ¬¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤»î»»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤´¼ç¿Í¤ÎÂà¿¦Á°¡¦¸å¤Î¼ýÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î¤Û¤¦¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´¼ç¿Í¤È7ºÐ¤ÎÇ¯Îðº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¤ß·«²¼¤²¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÀè¡¹¤Î²È·×¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ê¡Ê¡¤µ¤ó¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤äÉéÃ´³Û¤Î³ÎÇ§¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤´É×ÉØ¤Çº£¸å¤ÎÀ¸³èÀß·×¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¼¹É®¡¦´Æ½¤¡¿µþ¶Ë º´ÏÂÌî¡Ê¤¤ç¤¦¤´¤¯ ¤µ¤ï¤Î¡Ë¤µ¤ó
FP¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥ß¥é¥ÜÂåÉ½¡¢ÆüËÜFP¶¨²ñÇ§Äê CFP®¡¢1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢JCDAÇ§ÄêCDA¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤ÈÆ¯¤Êý¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡Ö²Ô¤°¡¦»È¤¦¡¦¼Ú¤ê¤ë¡¦Ãù¤á¤ë¡¦Áý¤ä¤¹¡×¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¤ÎÄó°Æ¡¦¼Â¹Ô»Ù±ç¤Ë20Ç¯°Ê¾å½¾»ö¡£FP¸þ¤±·ÑÂ³¸¦½¤¡¢¼Ò°÷¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤éJ-FLEC¡Ê¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¡ËÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)