ËüÇî¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄ·ë¼°¡Ö¶Ã¤¤ä´¶Æ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¡¡³«Ëë¤Þ¤Ç2½µ´Ö
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«Ëë¤¬»Ä¤ê2½µ´Ö¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢²ñ¾ìÆâ³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÃÄ·ë¼°¤¬30Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃÄ·ë¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¨²ñ¤ÎÀÐÌÓÇî¹Ô¡¦»öÌ³ÁíÄ¹¡ÊÁ°Îóº¸¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸¡¦ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡ÊÆ±Ãæ±û¡Ë¡¢²£»³±Ñ¹¬¡¦Âçºå»ÔÄ¹¡ÊÆ±±¦¤«¤é3¿ÍÌÜ¡Ë¤é¤¬µÇ°»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À=2025Ç¯3·î30Æü¸á¸å1»þ30Ê¬¡¢Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¡¢ÅÄÊÕÂóÌé»£±Æ
¡¡ÃÄ·ë¼°¤Ë¤Ï¡¢±ä¤ÙÌó3Ëü¿Í¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¤¦¤Á¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿46¿Í¤¬»²²Ã¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡¢º°¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ²«¿§¤äÇò¿§¤Ç¡ÖVOLUNTEER¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤ÎÀÐÌÓÇî¹Ô»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ÈÇ®ÎÌ¤¬Íè¾ì¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆËüÇî¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ËüÇî¤Î¿ÆÁ±Âç»È¤Ç¤¹¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ìÆâ¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¡Ö²ñ¾ì¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤òÌ³¤á¤ëÁ°ÅÄÍ¹á»Ò¤µ¤ó(63)=ÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô=¤Ï¡¢¡Ö1970Ç¯ËüÇî¤Ç¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤¿¶Ã¤¤ä´¶Æ°¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¨²ñ¤ÏºòÇ¯¡¢18ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë²ñ¾ì¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ê1Ëü¿Í¡Ë¤È¡¢»ÔÆâ¤Î¼çÍ×±Ø¤ä¶õ¹Á¤Ç¸òÄÌ°ÆÆâ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡ÖÂçºå¤Þ¤Á¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¡Ê1Ëü¿Í¡Ë¤Î·×2Ëü¿Í¤òÊç½¸¡£±ä¤ÙÌó5.5Ëü¿Í¤¬±þÊç¤·¤¿¡£¡ÊÀ¾¹¸Æà¡Ë