¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¡£±£°ÈÖ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡ÈÎ¢³¹Æ»¡É¤«¤éÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¡¡º£µ¨¼«¸ÊºÇ¹â£²°Ì¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥¢¥¯¥µ¥ì¥Ç¥£¥¹µÜºê¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£³£°Æü¡¢µÜºê¡¦£Õ£Í£Ë£Ã£Ã¡á£¶£µ£³£¸¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡£²£¹°Ì¤«¤é½Ð¤¿¥Ä¥¢¡¼£±£±¾¡¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë¤Ï£·¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¡¢¤³¤ÎÆüºÇ¾¯¤Î£¶£µ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£µ¨¼«¸ÊºÇ¹â¤Î£²°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¡Ë¤¢¤È£²ÂÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Ç²ó¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡ÈÎ¢³¹Æ»¡É¤Î£±£°ÈÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼È¯¿Ê¤È¤·¡¢£±£·ÈÖ¤Ç¤â¿¤Ð¤¹¤È¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡££±¡¢£³¡¢£´ÈÖ¤ò¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤È¤¹¤ë¤È¡¢£¶ÈÖ¤Ç²ñ¿´¤Î°ìÂÇ¤ò¸«¤»¤¿¡££´£¸ÅÙ¥¦¥§¥Ã¥¸¤ÇÊü¤Ã¤¿Âè£²ÂÇ¤Ï¥Ô¥ó£±¥á¡¼¥È¥ë¼å¤Ë¡£¤³¤ì¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢£¸ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤Ç¤Ï£·¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¡¢£·¤Ä¤á¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤¿¡£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥Ñ¥Ã¥È¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤»¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿¹©Æ£ÍÚ²Ã¤È¤Ï£±ÂÇº¹¤Î£²°Ì¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¤Ï¡Ë¸·¤·¤¤¤«¤Ê¤È¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤ä¸å¤í¤ÎÁÈ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¿¤Ð¤·¤Æ¤Î£²ÂÇº¹¤Ê¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íè½µ°Ê¹ßº£¤ÎÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç·Þ¤¨¤ë¼¡½µ¤Î¥ä¥Þ¥Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ê£´·î£³¡Á£¶Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦³ë¾ë£Ç£Ã»³Ì¾£Ã¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£