½µ°ì¤Ç¡È¼Â¤ÎÊì¤È¿²¤Æ¤¤¤ëÀë¸À¡É¤ò¤¹¤ë¥ä¥ÐÈà»á¡ª¡©¤·¤«¤·Èà½÷¤¬¡È¤¢¤ë¼ÁÌä¡É¤ò¤¹¤ë¤È¡ÄÈà¤ÎÉ½¾ð¤¬°ìÊÑ¡ª¡Ú¿´ÃÏ¤è¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃÛ¤Êý¡Û
¼Ò²ñÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¾¿Í¤ÎÌµ¿À·Ð¤Ê¸ÀÆ°¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Í¸ú¤ÊÂÐ½èË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐÏÃ¤ò»î¤ß¤ë¡Û
Â¾¿Í¤«¤éÉÔ²÷¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï´¶¾ðÅª¤ËÈ¿±þ¤»¤ºÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¥«¥®¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤«¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÌµ°Õ¼±¤ÎÈ¯¸À¤ò¼«³Ð¤µ¤»¤ë¡Û
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤¬¤É¤ì¤À¤±Â¾¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤«¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìµ°Õ¼±¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤âÌäÂê¤ò¼«³Ð¤µ¤»¡¢Áê¼ê¤Ë¤½¤Î¹Ô°Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥µ¥Ý¡¼¥È¤òµá¤á¤ëÍ¦µ¤¤ò¡Û
¡ÖÈà»á¤¬¼Â¤ÎÊì¤È°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¤ÈË½Ïª¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¶Ã¤¤¤¿»ä¤Ï¤È¤Ã¤µ¤Ë¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ë¿²¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¿¿´é¤Ç¤Ý¤«¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÈà»á¤Ë¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
Â¾¿Í¤«¤é¤ÎÇÛÎ¸¤Î¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¥ê¥½¡¼¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤òÎäÀÅ¤ËÂª¤¨¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆºÇÅ¬¤Ê²ò·èºö¤òÃµ¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Í¸ú¤ÊÂÐ½èË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐÏÃ¤ò»î¤ß¤ë¡Û
Â¾¿Í¤«¤éÉÔ²÷¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï´¶¾ðÅª¤ËÈ¿±þ¤»¤ºÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¥«¥®¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤«¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤¬¤É¤ì¤À¤±Â¾¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤«¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìµ°Õ¼±¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤âÌäÂê¤ò¼«³Ð¤µ¤»¡¢Áê¼ê¤Ë¤½¤Î¹Ô°Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥µ¥Ý¡¼¥È¤òµá¤á¤ëÍ¦µ¤¤ò¡Û
¡ÖÈà»á¤¬¼Â¤ÎÊì¤È°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¤ÈË½Ïª¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¶Ã¤¤¤¿»ä¤Ï¤È¤Ã¤µ¤Ë¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ë¿²¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¿¿´é¤Ç¤Ý¤«¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÈà»á¤Ë¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
Â¾¿Í¤«¤é¤ÎÇÛÎ¸¤Î¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¥ê¥½¡¼¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤òÎäÀÅ¤ËÂª¤¨¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆºÇÅ¬¤Ê²ò·èºö¤òÃµ¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë