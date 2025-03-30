¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¤½£Í½Áª¤¬¥¹¥¿¡¼¥È ½Ð¾ìÏÈ£³Áý¡¢Êý¼°ÊÑ¹¹¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¡ÖÉüµ¢¡×¤Ï¤Ê¤ë¤«
¡¡£³·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÇÆüËÜ¤È¥¤¥é¥ó¤¬¡¢ÆîÊÆ¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤¬³ÆÂçÎ¦Í½Áª¤òÆÍÇË¡£ÍèÇ¯£¶·î11Æü¤«¤é£··î19Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤Î£³¥«¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢½Ð¾ìÏÈ¤Î£³Ê¬¤Î£±¤òÀê¤á¤ëºÇ·ãÀï¶è¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯£×ÇÕÍ½Áª¤ÎËë¤¬ÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤¿¡£
£×ÇÕÍ½Áª¤Ç³«Ëë£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½ photo by Reuters¡¿AFLO
¡¡2018Ç¯¥í¥·¥¢£×ÇÕ¸å¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎÀ®ÀÓ¤ò²ÃÌ£¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°²ó¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã55¥Á¡¼¥à¤¬10¥°¥ë¡¼¥×¡Ê£µ¥Á¡¼¥à¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬£µ¡¢£¶¥Á¡¼¥à¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬£µ¡Ë¤ËÊÌ¤ì¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀï¤¤¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×£±°Ì¤¬ËÜÂç²ñ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¡£³Æ¥°¥ë¡¼¥×£²°Ì10¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê2020¡Ý2021¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¢Íø¤òÆÀ¤¿£²¥Á¡¼¥à¤Î·×12¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀï¤¤¡¢¾¡¼Ô£³¥Á¡¼¥à¡Ê¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤Ë¤âËÜÂç²ñ½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥í¥·¥¢¤ò½ü¤¯54¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ëº£²ó¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢12¥°¥ë¡¼¥×¡Ê£´¥Á¡¼¥à¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬£¶¡¢£µ¥Á¡¼¥à¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬£¶¡Ë¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×£±°Ì¤Î12¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÂç²ñ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¡£»Ä¤ê£´ÏÈ¤ò¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×£²°Ì¤Î12¥Á¡¼¥à¤È¡¢UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê2024¡Ý2025¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¢Íø¤òÆÀ¤¿£´¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£16¥Á¡¼¥à¤ò³Æ£´¥Á¡¼¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë£´¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊý¼°¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀï¤¤¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾¡¼Ô£´¥Á¡¼¥à¤ËËÜÂç²ñ½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¿ô¤¬10¤«¤é12¤ËÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¶¯¹ë¤¬Ê¬»¶¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ý¥Ã¥È£±¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤¬Í½ÁªÍî¤Á¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÄã²¼¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¡Ú£±°ÌÄÌ²á¤¬Ç»¸ü¤Ê"£´¶¯"¡Û
¡¡¤È¤ê¤ï¤±Í½ÁªÊý¼°ÊÑ¹¹¤Î²¸·Ã¤òºÇ¤â¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤ÎUEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç½à·è¾¡¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£´¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢£´¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤À¡£
¡¡Í½Áª¥°¥ë¡¼¥×£Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¡ÊºÇ¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°10°Ì¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡Ê41°Ì¡Ë¡¢ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ê71°Ì¡Ë¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡Ê92°Ì¡Ë¡£¥°¥ë¡¼¥×£Ä¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê£²°Ì¡Ë¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ê25°Ì¡Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡Ê70°Ì¡Ë¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ê117°Ì¡Ë¡£¥°¥ë¡¼¥×£Å¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ê£³°Ì¡Ë¤Ï¥È¥ë¥³¡Ê28°Ì¡Ë¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ê68°Ì¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡Ê82°Ì¡Ë¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×£Æ¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ê£¶°Ì¡Ë¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡Ê30°Ì¡Ë¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ê60°Ì¡Ë¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¡Ê100°Ì¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀï¤¦¡£
¡¡³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î£±°ÌÄÌ²á¤Î²ÄÇ½À¤ÏÁêÅö¤Ë¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£´¥Á¡¼¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÂ¾¤Î£²¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÌµÉ÷¤È¤Ï¸À¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡£¥°¥ë¡¼¥×£Â¤Ç¤Ï¥¹¥¤¥¹¡Ê20°Ì¡Ë¤È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ê27°Ì¡Ë¤¬Æ±µï¤·¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ê55°Ì¡Ë¡¢¥³¥½¥Ü¡Ê99°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥°¥ë¡¼¥×£Ã¤â¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ê21°Ì¡Ë¤¬Í¥Àª¤È¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡Ê39°Ì¡Ë¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ê45°Ì¡Ë¤¬Æ±µï¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¡Ê98°Ì¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿·ãÀï¶è¤òÀï¤¦¡£»î¹ç¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢£±»î¹ç¤âÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢£´¥Á¡¼¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¾åµ¤Î£¶¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤Þ¤ÀÍ½Áª¤Ï»Ï¤Þ¤é¤º¡¢º£Ç¯£¹¡¢10¡¢11·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ÇÁ´£¶Àá¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢£µ¥Á¡¼¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×£Ç¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×£Ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢£³·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤«¤éÍ½Áª¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤ò½Å¤Í¤¿¤Î¤¬¥°¥ë¡¼¥×£Ë¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ê£´°Ì¡Ë¤À¡£½éÀï¤ÎÁê¼ê¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡Ê65°Ì¡Ë¤Ë£²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥é¥È¥Ó¥¢¡Ê140°Ì¡Ë¤â£³¡Ý£°¤Ç°ì½³¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë¿·ÂÎÀ©²¼¤ÎÁ¥½Ð¤Ï»ë³¦ÎÉ¹¥¤Ç¡¢¼¡Àá¡Ê£¶·î£·Æü¡Ë¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥¢¥ó¥É¥é¡Ê171°Ì¡Ë¤ËÂ¸µ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÄã¤¤¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼¡Àá¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ê32°Ì¡Ë¤¯¤é¤¤¤«¡£¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢£³Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤Ï¡©¡Û
¡¡Æ±¤¸¤¯£²Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×£Ç¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ê35°Ì¡Ë¤Ï¡¢¼¡Àá¤«¤éºÇÍÎÏ¸õÊä¤Î¥ª¥é¥ó¥À¡Ê£·°Ì¡Ë¤¬»²Àï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥ª¥é¥ó¥À¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è£²»î¹ç¤¬£±°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤ë»³¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ê69°Ì¡Ë¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¡Ê142°Ì¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥¿¡Ê168°Ì¡Ë¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï³Î¼Â¤Ë¾¡¤ÁÅÀ£³¤ò²Ô¤®¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢Ä¾¶á£²Âç²ñ¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê£¹°Ì¡Ë¤¬ºÇÍÎÏ¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×£É¤À¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë£³·î¤ÎÍ½Áª¤Ç£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤òÍÊ¤¹¤ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ê43°Ì¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ê76°Ì¡Ë¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡Ê123°Ì¡Ë¡¢¥â¥ë¥É¥Ð¡Ê151°Ì¡Ë¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×£È¤Ï¡¢£¶·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç½éÀï¤òÀï¤¦¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ê22°Ì¡Ë¤¬ºÇÍÎÏ¤Ç¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ê38°Ì¡Ë¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¡Ê74°Ì¡Ë¡¢¥¥×¥í¥¹¡Ê130°Ì¡Ë¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î¡Ê210°Ì¡áºÇ²¼°Ì¡Ë¤Î£µ¥Á¡¼¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢£³·î¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¤¬Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ê£¸°Ì¡Ë¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡Ê29°Ì¡Ë¡¢ËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢¡Ê67°Ì¡Ë¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ê110°Ì¡Ë¡¢¥ê¥Ò¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ê204°Ì¡Ë¤¬Æ±µï¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×£Ê¤Ç¤Ï¡¢£¶·î¤Ë½éÀï¤òÀï¤¦¥Ù¥ë¥®¡¼¤¬ºÇÍÎÏ¡£¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ïº£²ó¤â¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·ÐÍ³¤Ç¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢£³·î¤ÎÂè£²Àá¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿ËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£¶·î¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ê13°Ì¡Ë¤¬ºÇÍÎÏ¤Î¥°¥ë¡¼¥×£Ë¤Ï¡¢£³·î¤ÎÍ½Áª¤ÇÏ¢¾¡¤·¤¿¥Á¥§¥³¡Ê42°Ì¡Ë¤È¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥í¡Ê73°Ì¡Ë¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¸õÊä¡£¥Õ¥§¥í¡¼½ôÅç¡Ê137°Ì¡Ë¡¢¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ë¡Ê196°Ì¡Ë¤È¤Î»î¹ç¤Ç¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤¬±ó¤¶¤«¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Î£×ÇÕËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë16¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï11·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë½ªÎ»¤·¡¢12¥Á¡¼¥à¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£»Ä¤ë£´¥Á¡¼¥à¤ò·è¤á¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï¡¢º£Ç¯12·î¤ÎËÜÂç²ñÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Î¸å¡¢Â¾¤ÎÃÏ¶è¤Ë¤è¤ëÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÍèÇ¯£³·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£