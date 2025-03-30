Æ£°æ²¦¾¡¡°ËÆ£±Ã²¦¤Ë¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹¡¡µÍ¾´ý²òÅúÁª¼ê¸¢6Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜÍ¥¾¡
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê22¡Ë¡áÌ¾¿Í¤Ê¤É7´§¡á¤¬30Æü¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤ÇÂè22²óµÍ¾´ý²òÅúÁª¼ê¸¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢6Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ£°æ¤Ï¾®³Ø6Ç¯¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿15Ç¯3·î¤ÎÂè12²ó¤«¤é5Ï¢ÇÆ¡£º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡¢Âè1¡Á3¡¢5¡¢6¡¢10²óÍ¥¾¡¤ÎµÜÅÄÆØ»Ë¼·ÃÊ¡Ê43¡Ë¤Î»Ë¾åºÇÂ¿6²ó¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î»²²Ã¤ÇÉÔ°Â¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡Âè17²ó¤«¤é¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÀï¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤¿Æ±Âç²ñ¡£Æ£°æ¤ÏÁ°²ó¤â¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¹ç¤ï¤ºÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÅìÀ¾¤Î100¿Í¡£¸áÁ°¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÂçºå²ñ¾ì¤Ç»²²Ã¤Î´ý»Î6¿Í¤ò´Þ¤à33¿ÍÃæ¡¢Æ£°æ¤¬¥È¥Ã¥×¤Î56Ê¬¤ÇÁ´5Ìä¤ò²ò¤½ª¤¨¤Æ²ñ¾ì¤òÂà½Ð¤·¤¿¡£À©¸Â»þ´Ö¤Ï1»þ´ÖÈ¾¡£Á´ÌäÀµ²ò¤ÏÆ£°æ¡¢Åìµþ²ñ¾ì¤Ï¾©Îå²ñ°÷¤Î´äÂ¼ÑÛÂÀÏ¯»°ÃÊ¡Ê18¡Ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤âÁ´5Ìä¤Ç1»þ´ÖÈ¾¡£Æ£°æ¤Ï¤Þ¤¿¤â1»þ´Ö5Ê¬¤ÇÁá¡¹¤ËÂà½Ð¤·¤ÆÁ´ÌäÀµ²ò¡£Âè1¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¹ç¤ï¤»¤Æ100ÅÀ¤ÎÆ£°æ¤Ë¡¢´äÂ¼¤ÏÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬41ÅÀ¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢Æ£°æ¤ÎÍ¥¾¡¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£3°Ì¤Ë83ÅÀ¤Î»³²¼¿ôµ£»°ÃÊ¡Ê16¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤Ïº£·î8¡¢9Æü¤ÎALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡Éé¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡ËÂè5¶É¤òÀ©¤·¤Æ±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò4¾¡1ÇÔ¤ÇÂà¤±¡¢Ç¯ÅÙÆâ¤ÎºÇ½ªÂÐ¶É¤ò½ª¤¨¤¿¡£°Ê¹ß¤ÏÆ±¤¸¤¯±ÊÀ¥¤òÄ©Àï¼Ô¤Ë·Þ¤¨¤ë4·î9Æü³«Ëë¤ÎÌ¾¿ÍÀï7ÈÖ¾¡Éé¤Î½àÈ÷¤òÃæ¿´¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Î¡Ö¾´ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï¡×¡£¤½¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤¬µÍ¾´ý²òÅúÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Æ£°æ¤â6Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡Ö°ËÆ£±Ã²¦¤Î²òÅúÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁË»ß¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¤È±þ¤¸¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ²ñ¾ì¤Ç¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ªÎ»9Ê¬Á°¤ËÂà½Ð¤·¤¿¤¬¡¢63ÅÀ¤Ç13°Ì»ß¤Þ¤ê¡£¡ÖÅìÀ¾¤Ç²ñ¾ì¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£7´§¤ÎÌÌÌÜ¤òÊÝ¤Ã¤¿Æ£°æ¤À¤¬Í¥¾¡¸å¡¢¤³¤È¤µ¤é¸Ø¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºòÇ¯6·î¡¢´ý»Î¿ÍÀ¸½é¤Î¼º´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢°ËÆ£¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿±Ã²¦°Ì¤Î¼Ú¤ê¤ò°ì¤ÄÊÖ¤·¤¿¡£