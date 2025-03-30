¡Ú¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¥À¥¦¥ó¥ºC¡¡Å¸Ë¾¡Û¥¢¥ë¥Æ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¤¬¼çÌò¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢RC¤ËÂ³¤¯½Å¾ÞÃ¥¼è¤Ø
¡¡4·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë3ºÐ½Å¾Þ¡ÖÂè34²ó¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¥À¥¦¥ó¥ºC¡×¡Êºå¿À¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë³°²ó¤ê¡Ë¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥óC¤«¤é¥ì¡¼¥¹Ì¾¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Æ¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¤¬¼çÌò¤òÄ¥¤ë¡£ºò²Æ¡¢»¥ËÚ¿·ÇÏÀï¤ò¹¥°Ì¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ½é¿ØV¤ò·è¤á¤ë¤ÈÂ³¤¯¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢RC¤Ï¸åÊý¤«¤éÎÏ¶¯¤¯º¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£3ÀïÌÜ¤ÎÄ«ÆüÇÕFS¤Ï¸åÊý¤«¤éÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬Å¸³«¤¬¸þ¤«¤º¡¢5Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£º£Ç¯½éÀï¤ÎÁ°Áö¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¤ÏÃæÃÄ¤«¤é2Ãå¤ò³ÎÊÝ¡£Éé¤±¤Ï¤·¤¿¤¬ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1½µÁ°ÄÉ¤¤¤ÏºäÏ©¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£2ÅÙÌÜ¤Î½Å¾ÞV¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¤Ï¤³¤³2Áö¤ÎÄ«ÆüÇÕFS¡¢¤¤µ¤é¤®¾Þ¤ÈÂ³¤±¤Æ3Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¡£Á°Áö¤Ï1F±ä¤Ó¤Æ1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤êµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤âÊø¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¥â¥ó¥Æ¥·¡¼¥È¤ÎÁ°ÁöÇòÇß¾Þ¤ÏÀäÌ¯¤Ê¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£ËÉÙ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¡Ê7Àï¡Ë¤Ï¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£