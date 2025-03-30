ÉÊÀî¥Ò¥í¥·¤¬»Å¹þ¤àËÜ¾ì¤ÎÌ¡ºÍ¤òº´Æ£Î´ÂÀ¡¢¾åÃÏÍºÊå¤¬ÈäÏª¤¹¤ë±Ç²è¡ÖÌ¡ºÍ¥®¥ã¥ó¥°¡×
±Ç²è¡ÖÌ¡ºÍ¥®¥ã¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó"ÉÊÀî¾±»Ê"¤ÎÉÊÀîÍ´¤¬¡¢"ÉÊÀî¥Ò¥í¥·"Ì¾µÁ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼«¿È¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡×¡ÖROOKIES¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¤ªÆëÀ÷(¤Ê¤¸)¤ß¤Îº´Æ£Î´ÂÀ¡¢¡ÖÌ¤Íè¤«¤é¤ÎË¬Ìä¼Ô¡×¡ÖÆ¨Ë´ÊÛ¸î»Î¡×¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¾åÃÏÍºÊå¤¬W¼ç±é¡£¼çÂê²Î¤ÏSuperfly¤Î¡ÖBeep!!¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·àÃæ¤ÎÁÞÆþ²Î¤ËÍ·½õ(¾åÃÏ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Ç¤ÎÌ¾µÁ)¤Î¡Ö²¶¤Ê¤ê¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Æ£¤¬±é¤¸¤ëÈôÉ×¤Ï¡¢ÊÝ(°½ÉôÍ´Æó)¤È"¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥ó"¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç10Ç¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Ï½Å¤Í¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢ÁêÊý¡¦ÊÝ¤«¤é¼Ú¶â¶ì¤òÍýÍ³¤Ë"²ò»¶"¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥ä¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈôÉ×¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Î±ÃÖ½ê¤ËÆþ¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ô¥ó¥Á¤Î¸å¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÂç¤¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¾åÃÏ±é¤¸¤ëÉÔÎÉ¤ÎÎ¶Ê¿¡£¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¡¼¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÎ¡£ÈôÉ×¤È¤ÏÁ´¤¯¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈôÉ×¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬Î¶Ê¿¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥»¥ó¥¹¡£Æ±¤¸Ë¼¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿ÈôÉ×¤Ï¡¢Âç¤¤¤Êý¤ÎÍÑ¤òÂ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤ª¤Ê¤é¤ò´Þ¤á¤¿"²»"¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¶ËÎÏ²»¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢°Õ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ä¹¤¯¶Á¤¯¤ª¤Ê¤é¤Î²»¤ËÂÐ¤·¤ÆÈôÉ×¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¼«¤é"¤¿¤È¤¨¥Ä¥Ã¥³¥ß"¤òÆþ¤ì¤ë¤¬¡¢Î¶Ê¿¤¬¤½¤ì¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤À¡£ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ(¤Ø¤¤ì¤)¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬±¿Ì¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÂç·¶ºÀ(¤²¤µ)¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Î¶Ê¿¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿ÈôÉ×¤ÏÎ¶Ê¿¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
ÈôÉ×¤Ï°ì¸«·Ú¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥ä¥Ä¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÊÌ¤ì¤¿Îø¿Í¡¦Í³Èþ»Ò(ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß)¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢ÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Èà½÷¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦À³Ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£Î¶Ê¿¤ÏÌ¡ºÍ¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈôÉ×¤¬¸«¹þ¤ó¤À¤È¤ª¤ê¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÈôÉ×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£·É¸ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¤(»È¤¨¤Ê¤¤)¤¬¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¸«¤¿ÌÜ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆó¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡ÖÌ¡ºÍ¥®¥ã¥ó¥°¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ëµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÉÊÀî¾±»Ê¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÌ¡ºÍ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÊÀî¥Ò¥í¥·¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·àÃæ¤Ç¤Î¥Í¥¿¤â"ËÜÊª"¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤â¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µÜÀîÂçÊå¡¢ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¤Î½©»³Îµ¼¡¡¢¿¹»°Ãæ¤ÎÂçÅçÈþ¹¬¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¶â»Ò¥Î¥Ö¥¢¥¡¢ºûÌî¹â»Ë¡¢À®µÜ´²µ®¤é¤âÅÐ¾ì¡£¿®Íê´Ø·¸¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â¡¢ºîÉÊ¤ò¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÊÀî¥Ò¥í¥·¤Ï2008Ç¯¤Ë¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¡×¤ÇÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢¡ÖÌ¡ºÍ¥®¥ã¥ó¥°¡×¤Ï2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£°Ê¹ß¡¢2014Ç¯¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥Ö¥ó¥Î¥¤¥Á¡×¡¢2015Ç¯¡ÖZ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¡¢2021Ç¯¤Ï¡ÖÀïÅò ¡ÁSENTO¡Á¡×¡Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡×¡¢2023Ç¯¡ÖOUT¡×¤È¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë±Ç²èºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËWOWOW¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¼«¤é¥ê¥Ö¡¼¥È¡£±ÇÁüºîÉÊ¤Ø¤Î¶¯¤¤À©ºî°ÕÍß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£º£²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ¡ºÍ¥®¥ã¥ó¥°¡×¤Ç¡¢¤½¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áÅÄÃæÎ´¿®
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
Ì¡ºÍ¥®¥ã¥ó¥°
ÊüÁ÷Æü»þ¡§4·î19Æü(ÅÚ)21¡§00¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§±Ç²è¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëNECO
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹