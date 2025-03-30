ASEAN¤Î³°Áê¤éÈïºÒÃÏ¤ËÏ¢ÂÓ¡¡¶ÛµÞ²ñµÄ¤Ç¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤È¥¿¥¤»Ù»ý
¡¡¡Ú¥Ð¥ó¥³¥¯¶¦Æ±¡ÛÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë¤ÎµÄÄ¹¹ñ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î³°Ì³¾Ê¤Ï30Æü¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃæÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¡¢ÆÃÊÌ¶ÛµÞ³°Áê²ñµÄ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³°Áê¤é¤ÏÈïºÒ¤·¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤È¥¿¥¤¤Ø¤Î¶¯¤¤»Ù»ý¤ÈÏ¢ÂÓ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñµÄ¤Ç¤Ï¥«¥ª¡¦¥¥à¥Û¥óASEAN»öÌ³¶ÉÄ¹¤é¤¬¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤È¥¿¥¤¤ÎÈïºÒ¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£ASEAN¤ÇºÒ³²ÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ä¥¿¥¤Â¦¤«¤é¤Ï³Æ¹ñ¤Ë¤è¤ëµß½õ³èÆ°¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¼Õ°Õ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£