¡Ú¥Ò¥í¥¢¥«¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¤äÍ¥Î¤¤Ê¤ÉÎòÂåOP¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¥«¥é¥ª¥±¤È¤·¤ÆºÇÂ®ÇÛ¿®¡ª
ÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±¡ãJOYSOUND¡ä¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤¬¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤ÎÎòÂå¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤¦¤Á7¶Ê¤òºÇÂ®ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·èÄê¡ª¡¡¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¥«¥é¥ª¥±¤È¤·¤Æ¡¢3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¿·¤¿¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤ë¡ª¡ÊÆ°²è7ËÜ¡Ë
¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Ï¡¢¡ã½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ä¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤¤Î¥Ð¥È¥ëÌ¡²è¡£Ä¶¾ïÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸ÄÀ¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Ä¶¿Í¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸ÄÀ¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÅ¨¡Ê¥ô¥£¥é¥ó¡Ë¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÆ´¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¤¬¡¢¿ô¡¹¤ÎÅ¨¡Ê¥ô¥£¥é¥ó¡Ë¤ÈÂÐÖµ¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¯¡£Ï¢ºÜÃæ¤Ï¡ã½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ä¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ÇÈÄÌ¡²è¤È¤·¤ÆÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë²øÊªÅª¥Ò¥Ã¥Èºî¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤ÎÎòÂå¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¥«¥é¥ª¥±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ãJOYSOUND¡ä¤ËÅÐ¾ì¡ª
ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè1´ü¤Î¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡ØTHE DAY¡Ù¡¢Âè2´ü¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ø¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡Ù¡¢Âè3´ü¤ÎUVERworld¡ØODD FUTURE¡Ù¡¢Âè4´ü¤ÎKANA-BOON¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¥«¡¼¡Ù¡¢Âè5´ü¤ÎDISH//¡ØNo.1¡Ù¡¢Âè6´ü¤ÎSUPER BEAVER¡Ø¤Ò¤¿¤à¤¡Ù¡¢Âè7´ü¤ÎÍ¥Î¤¡Ø¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¡Ù¤Ç¡¢¤³¤Î7¶Ê¤ò¼ÂºÝ¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËJOYSOUND¤Ï¡¢¡Ö¤É¥¢¥Ë¥áÀë¸À¡ª¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¹¥¤¤¬¥«¥é¥ª¥±¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£¡ãÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡ä¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¥«¥é¥ª¥±¤Î³Ú¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ê¤É¤ò°ìÍ÷¤Ë¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
FINAL SEASON¤ÎÊüÁ÷¤¬º£Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤èÄ¹Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤¬²¼¤í¤µ¤ì¤ë¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡£Âè1´ü¤«¤é½çÈÖ¤Ë²û¤«¤·¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¯¤¿¤Á¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊC¡ËËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ä¡ä¡ä¿·¤¿¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤ë¡ª¡ÊÆ°²è7ËÜ¡Ë
¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Ï¡¢¡ã½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ä¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤¤Î¥Ð¥È¥ëÌ¡²è¡£Ä¶¾ïÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸ÄÀ¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Ä¶¿Í¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸ÄÀ¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÅ¨¡Ê¥ô¥£¥é¥ó¡Ë¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÆ´¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¤¬¡¢¿ô¡¹¤ÎÅ¨¡Ê¥ô¥£¥é¥ó¡Ë¤ÈÂÐÖµ¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¯¡£Ï¢ºÜÃæ¤Ï¡ã½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ä¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ÇÈÄÌ¡²è¤È¤·¤ÆÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë²øÊªÅª¥Ò¥Ã¥Èºî¡£
ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè1´ü¤Î¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡ØTHE DAY¡Ù¡¢Âè2´ü¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ø¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡Ù¡¢Âè3´ü¤ÎUVERworld¡ØODD FUTURE¡Ù¡¢Âè4´ü¤ÎKANA-BOON¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¥«¡¼¡Ù¡¢Âè5´ü¤ÎDISH//¡ØNo.1¡Ù¡¢Âè6´ü¤ÎSUPER BEAVER¡Ø¤Ò¤¿¤à¤¡Ù¡¢Âè7´ü¤ÎÍ¥Î¤¡Ø¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¡Ù¤Ç¡¢¤³¤Î7¶Ê¤ò¼ÂºÝ¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËJOYSOUND¤Ï¡¢¡Ö¤É¥¢¥Ë¥áÀë¸À¡ª¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¹¥¤¤¬¥«¥é¥ª¥±¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£¡ãÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡ä¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¥«¥é¥ª¥±¤Î³Ú¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ê¤É¤ò°ìÍ÷¤Ë¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
FINAL SEASON¤ÎÊüÁ÷¤¬º£Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤èÄ¹Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤¬²¼¤í¤µ¤ì¤ë¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡£Âè1´ü¤«¤é½çÈÖ¤Ë²û¤«¤·¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¯¤¿¤Á¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊC¡ËËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ