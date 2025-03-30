¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡×¹¾Æ¬¤¬½÷Í¥µã¤«¤»»¿ÈÝ¡Ä¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ëD¡¢½ªÎ»¸å¤ÎÍÍ»ÒÅÁ¤¨¤ë
¡¡YouTube¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦Æ£ÌîµÁÌÀ»á¡Ê46¡Ë¤¬30Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£29Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×'25½Õ¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦30¡Ë½Ð±é¸å¤Î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¹¾Æ¬2:50¡Ê59¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¹¾Æ¬¤ÏÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ë¡ÖÀÖºä5ÃúÌÜ!¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡£µµ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢MCº£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢½Ð±é¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¼¡¡¹¤Ë¡È½±·â¡É¤¹¤ëÂçË½¤ì¤ò¤ß¤»¤ë¤È¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡£¡Ö±ÊÌî¡Á!¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÆ¨¤²²ó¤ë±ÊÌî¤òÄÉ¤¤²ó¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é±©¸ò¤¤¹Ê¤á¤Ë¤µ¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿±ÊÌî¤¬ÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó!¡×¤È»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ÐÈÖ½ªÎ»¸å¡¢Æ£Ìî»á¤Ï¡ÖÂ¤Î»ØÌÓ¤ò¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç´¥¤«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿¹¾Æ¬¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£