¡Ö¥Ó¥Ò¥À¥¹ ¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¿·¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï3·î31Æü¤Î½µ¤«¤é½ç¼¡ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¡Á¡ª
¿¹±ÊÆý¶È¤Ï¡¢2025Ç¯3·î31Æü¤Î½µ¤«¤é½ç¼¡¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥Ó¥Ò¥À¥¹ ¥è¡¼¥°¥ë¥È 4¥Ý¥Ã¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
¡Ö¥Ó¥Ò¥À¥¹ ¥è¡¼¥°¥ë¥È 4 ¥Ý¥Ã¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º7¼ïÎà¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë
¡Ö¥Ó¥Ò¥À¥¹ ¥è¡¼¥°¥ë¥È 4 ¥Ý¥Ã¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÂçÄ²¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ø¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý BB536¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢²ÈÂ²¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¾®Ê¬¤±¥¿¥¤¥×¤Î4¸Ä¥Ñ¥Ã¥¯¥è¡¼¥°¥ë¥È¡£
»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÇÁª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¡Ö¥Ó¥Ò¥À¥¹ ¥è¡¼¥°¥ë¥È 4 ¥Ý¥Ã¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î·×7¼ïÎà¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Î³è¤³è¤¤·¤¿»Ñ¤òºÜ¤»¤¿¡¢³Ú¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¥¢¥í¥¨
¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê¤¤¤Á¤´¡¢¥¢¥í¥¨¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢ÇòÅí¡Ë
¡¦¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³
¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡Ü¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼
¡¦ÇòÅí¡Ü²«Åí
¡¦¥×¥ì¡¼¥ó²ÃÅü
¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥å¡¼¥¹É÷Ì£
¿¹±ÊÆý¶È¤«¤é¡¢º£¸å¤â¥Ý¥±¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô