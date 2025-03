地域に密着し新しい発想と方法でスーパー銭湯などの複合施設の経営を行う株式会社メゾネットは、2025年4月25日(金)〜5月2日(金)の期間、京都駅直結の「コトチカ広場」にてクラフトビールの立ち飲みイベント「京都湯上がりクラフトビール前夜祭2025 After Bath Craft Beer Evefestival」を開催する。さらに期間中、京都市交通局とコラボし、京都駅構内に掲示されているポスターから二次元コードにアクセスして前夜祭に参加すると、景品が当たるカプセルガチャが1回引けるキャンペーンも実施される。

京都湯上がりクラフトビール前夜祭

【写真】クラフトビールスタンドがコトチカ広場に登場

全国11カ所から16のブルワリーが参加

出店スケジュール

このイベントならではのペアリングも自慢

カプセルガチャキャンペーン

京都湯上がりクラフトビール祭 2025

じねんと市場で同時開催される「京都パンマルシェ」

株式会社メゾネット 代表取締役社長・長尾洸太朗さん

イベントへの思いなどを担当者に聞いた。ーー今回のイベントに関して、意図や狙い、ターゲットは?2023年、2024年と述べ8500人以上を動員した京都のクラフトビールフェス「京都湯上がりクラフトビール祭」が初めてのプレイベントを京都駅構内で開催します。これまでは弊社施設・伏見力の湯で開催をしていましたが、新たなクラフトビールファン、またビールや銭湯になじみのない方にもイベントや伏見力の湯を知っていただけるきっかけになれればと思っています。クラフトビールを飲んだことがない方や会社帰りに1杯だけ飲みたい!という方にも自信をもっておすすめします。また京都駅という立地から、観光客にも来場いただけるよう、テイクアウトや京都の地ビールもたくさん取り扱います。ーー今回のイベントのイチオシ、目玉となるものは?2日ごと入れ替えで各日4社、8日間で合計16ブルワリーが参加します。東京や秋田など遠方からの参加もありますが、京都や関西のブルワリーが多く、京都の玄関口・京都駅で気軽に日本のクラフトビールを楽しんでいただくことができます。立ち飲み「ビアスタンド」なのでふらっと1杯飲むだけでもOK!の手軽さも売りです。ーー今回のイベントに関して、アイデアはどのようにして生まれた?また、実現に向けて苦労した点は?これまでにないお客様へのアプローチを検討していた今年、京都市交通局からの全面協力により、コトチカ京都で初めてのビアフェスを開催することができました。飲食イベントが初めての場所で、全国のビールの造り手に直接会えるイベントにしたい、という点でかなりさまざまな工夫が必要でした。これまでのイベント運営の経験や関係各社、そしてブルワリーの皆様からの多大なるご協力があり、ついに実現しました。ーーユーザーへのメッセージは?クラフトビールが初めての方もたまたま通りかかった方も楽しめるビアスタンドになっています。ぜひ気軽にお越しください。■京都の玄関口に期間限定でビアスタンドが登場!「京都湯上がりクラフトビール祭」、通称「ABC祭(After Bath Craft Beer)」は、初めて(※1)スーパー銭湯が企画したクラフトビールイベント。2025年は“E”=Evefestival(前夜祭)として、気軽に立ち寄れるクラフトビールスタンドを京都駅構内「コトチカ広場」で展開する。「クラフトビールって聞いたことはあるけど、飲んだことがない…」「仕事帰りにサクッと1杯飲みたい」「電車の待ち時間にちょっと立ち寄れる場所があれば…」。そんな仕事帰りのサラリーマンや、観光や出張で京都を訪れた人、電車の待ち時間にちょい飲みしたい人にもおすすめだ。ビールは苦手という人に試してもらいたい飲み比べセット(2000円)も販売。ビールの違いを味わえるとともに、好みの1杯が見つかるかも。(※1):株式会社メゾネット調べ■全国のクラフトビールが京都駅に集合イベント初出店の新しいブルワリーから、京都ではなかなか飲めない遠方のビールまでがずらり。ブルワリーは1日に4社が出店。2日間ごとの入れ替わりで全16ブルワリーが集まる。<参加ブルワリー>銭湯醸造 上方ビール(大阪)、Free Spirits Brewing(兵庫)、家守堂(京都)、箕面ビール(大阪)、一乗寺ブリュワリー(京都)、Bighand Bros. Beer(京都)、AQベボリューション(東京)、OUR BREWING(福井)、長濱浪漫ビールHOP三条木屋町(滋賀)、日々一泡ブルワリー(大阪)、CHORYO Craft Beer(奈良)、大和醸造(奈良)、HOPDOG BREWING(秋田)、Repubrew(静岡)、しまなみブルワリー(広島)、TEGAMISHA BREWERY(東京)■クラフトビールと一緒にフードとのペアリングも醍醐味!ワンハンドで食べられるホットドッグやバーガー、倉吉のクラフトポップコーンや河内長野のクラフトおかきの専門店も同時出店。スペシャルなビールとこだわりのフードのペアリングを堪能しよう。■開催概要<イベント名称>「京都湯上がりクラフトビール前夜祭 2025 After Bath Craft Beer Evefestival」<開催日時>2025年4月25日(金)〜5月2日(金)13時〜20時30分(LO20時)<開催場所>コトチカ広場(地下鉄京都駅中央1改札口外北側)<アクセス>地下鉄・JR京都駅直結<参加費>入場無料単品、飲み比べセット(ビール4杯+飲み比べトレイ 2000円)を販売※飲み比べセットはなくなり次第終了。※飲み比べセットのビールは種類を選べないので注意。※「伏見力の湯」で開催されるABC祭の前売券(3600円)を購入するとイベントオリジナルステッカーをプレゼント。■ハズレなし!景品が当たるカプセルガチャキャンペーン前夜祭の開催期間中、京都市交通局とコラボ。地下鉄京都駅改札内に掲示されているポスターから二次元コードにアクセスして前夜祭に参加すると、景品が当たるカプセルガチャが1回引けるキャンペーンを実施。さらに、市営地下鉄に乗って前夜祭に参加した人は、「伏見力の湯」で開催される「ABC祭」に来場するともう1回カプセルガチャが引けるダブルチャンスキャンペーンも。■「カプセルガチャキャンペーン」概要<実施期間>2025年4月25日(金)〜5月2日(金)13時〜20時30分(LO20時)チェックポイント:地下鉄烏丸線「京都駅」改札内(全3カ所:北改札、中央1改札、南改札)※チェックインは1カ所のみで可。<参加方法>(1)「伏見力の湯」公式LINEを友だち追加する。(2)地下鉄烏丸線に乗り、イベント会場(コトチカ広場)がある京都駅で降りる。(3)京都駅の改札内3カ所(北改札、中央1改札、南改札)に掲出されているいずれかの二次元コードを見つける。(4)「伏見力の湯」公式LINEメニュー画面からキャンペーンに参加し、二次元コードをスマートフォンで読み込み、ガチャコイン(画面上)を取得する。(5)イベント会場「コトチカ広場」にてビール注文時にガチャコイン(画面上)を提示し、ガチャコイン(実物)をもらう。ガチャコインでカプセルガチャを回すと、その場で景品がもらえる。※中央2改札には掲出されていない。※二次元コードは読み込んだ当日に限り有効。※24時間以内は再取得ができないので注意。<景品>1等:スーパー銭湯「伏見力の湯」の年間パス(1年間無料)/1人2等:マルシン飯店 生餃子20個、熟成豚肉生餃子20個、天津飯のあん2人前のセット/8人3等:クラフトビール3本セット/40人4等:「伏見力の湯」入浴券(大人1人)/100人5等:イベントオリジナルステッカー/1〜4等以外の人■「ダブルチャンスキャンペーン」概要カプセルガチャキャンペーンに参加したうえで5月3日(祝)・4日(祝)開催の「京都湯上がりクラフトビール祭 2025」の会場に来場すると、その場でもう1回カプセルガチャを回すことができるダブルチャンスキャンペーンが行われる。※LINE1アカウントにつき1回限り。<参加方法>(1)コトチカ広場でのコラボ企画に参加する。(2)カプセルガチャを回したあとにその場で掲示される二次元コードを読み込み、チェックイン画面を取得する。(3)「京都湯上がりクラフトビール祭 2025 After Bath Craft Beer」の受付でコラボ企画参加後に取得したチェックイン画面を提示し、カプセルガチャを回す。<景品>1等:スーパー銭湯「伏見力の湯」の年間パス(1年間無料)/1人2等:マルシン飯店 生餃子20個、熟成豚肉生餃子20個、天津飯のあん2人前セット/12人3等:クラフトビール3本セット/60人4等:「伏見力の湯」入浴券(大人1人)/100人5等:イベントオリジナルステッカー/1〜4等以外の人<景品引換場所>「京都湯上がりクラフトビール祭2025」イベント受付(スーパー銭湯「伏見力の湯」敷地内)<景品引換期間>2025年5月3日(祝)・4日(祝)各日11時〜19時30分<カプセルガチャキャンペーン、およびWチャンスキャンペーンでの注意事項>※20歳未満のみでの参加不可。身分証を提示してもらう場合あり。※1人1日につき1回限り。※イベント会場までの交通費などは自身での負担となる。※1等、2等の景品は後日発送(5月末頃発送予定)※カプセルガチャを引いたあとの景品交換不可。※景品引換完了処理ボタンを自身で押した場合は無効。■「京都湯上がりクラフトビール祭 2025」について「京都湯上がりクラフトビール祭 After Bath Craft Beer」は、日本で初めて(※1)スーパー銭湯が企画した京都のクラフトビールイベントで、湯上がりに芝生で飲む最高の一杯を追い求めた野外イベント。「伏見力の湯」の天然温泉の露天風呂に入ったあとに、青空の下、フットサルコートの芝生で約80種類のこだわったビールを楽しめる。温泉&サウナ好き、ビール好きにはたまらない至福のひと時を味わえる企画だ。※1:株式会社メゾネット調べ<開催日時>2025年5月3日(祝)・4日(祝)11時〜20時(LO19時30分)<会場>伏見の湯・フットサルコート■第二回 京都パンマルシェ〜地パン、地消。〜2025年5月3日(祝)・4日(祝)に「じねんと市場」で同時開催されるパンイベントの出店店舗が決定した。<出店店舗>KANOA bakery※5月3日(祝)のみ/KAMOGAWA BAKERY/COTOS KYOTO/すぎぱん※5月4日(祝)のみ/noin194※5月3日(祝)のみ/パン処太陽※5月3日(祝)のみ/hinami、petit(キッチンカー)/MALAMA PLACE※5月4日(祝)のみ/美山珈琲/La Chaine、山下とうふの ドーナツ屋さん※5月4日(祝)のみ■株式会社メゾネット代表取締役社長・長尾洸太朗さんのコメントこのたびは、京都駅という多くの方が行き交う場所で前夜祭イベントを開催できることを大変うれしく思います。クラフトビールは、地域の特産品を原材料に使用し、いまや地域のPRにも活かされています。また、地域の課題に取り組むブルワリーも多く、地域に密着した活動が可能です。京都駅という公共の場で開催することで、これまでクラフトビールになじみのなかった方にも、その魅力を知っていただくきっかけになればと考えています。※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。