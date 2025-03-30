²èÁüÄó¶¡¡§¤Õ¤¯¤Þ¤ë¡Ü¤Ö¤Ê¡á¤µ¤ó¡Ê@fukumaru_buma¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¡¡¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥­¡¼¤ÎÊ¡´Ý¤¯¤ó¤Ï¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀ­³Ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¤³¤ÎÀ­³Ê¤¬´°Á´¤ËÎ¢ÌÜ¤Ë¡Ä¡Ä¡£

¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Åê¤²¤¿¥­¥ê¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¸«»ö¤Ë´éÌÌ¤Ç¥­¥ã¥Ã¥Á¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û

¡¡¸½ºß9¤«·î¤ÎÊ¡´Ý¤¯¤ó¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ2¡Á3¤«·î¤Îº¢¤«¤é¤Ê¤¼¤«¥­¥ê¥ó¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¥­¥ê¥ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Âç¹¥¤­¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£

¡¡¤ª¤«¤²¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¥­¥ê¥ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Á¤®¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤Á¤®¤Ã¤¿¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤ËÅê¤²¤ë¤È¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÌÜ¤ÇÄÉ¤¦¤Î¤Ç¡Ö¥­¥ê¥ó¤òÅê¤²¤¿¤é¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤ß¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£

¡¡·ë²Ì¤Ï¼Ì¿¿¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¤É¤³¤í¤«¼è¤ëµ¤¥¼¥í¡£X¤Ç¡Ö´é¤Ë¤¢¤¿¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÌÜ¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊÄ¤¸¤ë¸¤¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¤¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·È¿¼Í¿À·Ð¤ÎÎÉ¤¤À¸¤­Êª¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©

¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î»þ¤ÏºÇ½é¤«¤é¥­¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ëµ¤¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¡¢¤µ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡Ä¡Ä¡£

¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤ä¥Ü¡¼¥ë¤Ï¾å¼ê¤Ë¥­¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÈ¿¼Í¿À·Ð¤¬°­¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ê¡´Ý¤¯¤ó¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢´éÌÌ¥­¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¸å¤Ï¾²¤ËÍî¤Á¤¿¥­¥ê¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¡ÖÊ¡´Ý¤é¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¡¢ÌÌÇò¤¯¤â°¦¤ª¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡ãµ­»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¤Õ¤¯¤Þ¤ë¡Ü¤Ö¤Ê¡á¤µ¤ó¡Ê@fukumaru_buma¡Ë

¡Êº´Æ£·½Î¼¡Ë

Publisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By º´Æ£·½Î¼ | µ­»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025033004.html