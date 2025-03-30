À®µÜ´²µ®¡¢8Ç¯¤Ö¤êÇÐÍ¥Éüµ¢ºî¤Ç¡È²ø±é¡É¡¡½÷À¤òËÝ¤í¤¦¤¹¤ë´Å¤¤É½¾ð¤Ç»ëÄ°¼ÔÌ¥Î»¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ®µÜ´²µ®¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø»à¤Ì¤Û¤É°¦¤·¤Æ¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛABEMA¥É¥é¥Þ¡Ø»à¤Ì¤Û¤É°¦¤·¤Æ¡ÙÁê´Ø¿Þ
¡¡¡Ø»à¤Ì¤Û¤É°¦¤·¤Æ¡Ù¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯°Ê¾åÆÍÇË¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅ·¼ùÀ¬´Ý»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î½ã°¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¡ØÀ¤Î·àÌô¡Ù¡Ø½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤Ï¤·¤ÎÊý¡Ù¤Ç¤ÏÂè42²ó¥è¥³¥Ï¥Þ±Ç²èº×´ÆÆÄ¾Þ¡¢Âè30²óÆüËÜ±Ç²è¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÂç¾Þ´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Èµ´ºÍ¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¾ëÄê½¨É×´ÆÆÄ¤¬ËÜºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò°®¤ë¡£
°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ç¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤òÊâ¤à¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¿À¾ë¿¿¿Í¡ÊÀ®µÜ´²µ®¡Ë¤Î¡ÈÎ¢¤Î´é¡É¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£¿¿¿Í¤ÏºÊ¤Îßº¡ÊÂíËÜÈþ¿¥¡Ë¤È½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë½ÐÄ¥¤¬Áý¤¨¤¿¿¿¿Í¤Ë¡¢ßº¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¿¿¿Í¤Ï½ÐÄ¥Àè¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¿®¡£ßº¤Ï°ÂÅÈ¤¹¤ë¤â¡¢Á´¤¯Æ±¤¸1Ëç¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤Ã¤¿¡£¡È¥¢¥ê¥Ð¥¤¼Ì¿¿¡É¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿ßº¤Ï¡¢ºÆ¤Ó½ÐÄ¥¤Ø½Ð³Ý¤±¤ë¿¿¿Í¤ò¸Æ¤Ó»ß¤á¤ë¤â¡¢²¿¤â¸À¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ä¡£¿¿¿Í¤âßº¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¼«Âð¤ò¤Õ¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÇØ¸å¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ù¥ë¤Î²»¤¬¡£¼ÙËâ¤À¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿ÇÛÃ£°÷¤ËÀåÂÇ¤Á¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿¿¿Í¤Ï´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤ËÁê¼ê¤ò½³¤êÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÉ½¾ð¤«¤Äí´í°¤Ê¤¯Ë½¹Ô¤ò¤Ï¤¿¤é¤¤¤¿¿¿¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âÎÄ´ñÀ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£½ÐÄ¥Ãæ¤Ê¤Ï¤º¤Î¿¿¿Í¤Ï¡¢ßº¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÀÄ¤¤Ä»¡Ù¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Î¿À¼Ò¤ËÅÐ¾ì¡£Âç±«¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢ÆÍÁ³»±¤ò¿¶¤ê²ó¤·Â³¤±¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ë¤ÏÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£Íë¤Î¸÷¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤¿¿¿¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢ßº¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤ë¡ÈÍ¥¤·¤¤É×¡É¤Î´é¤«¤é¤ÏÁ´¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¿¿¿Í¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¿¿Í¤Èßº¤Ï¶öÁ³È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¿¿¿Í¤Ï¡È¥¢¥ê¥Ð¥¤¼Ì¿¿¡É¤Î¥ï¥±¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¡Ö¿®¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¡£Éâµ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈØÞØ¬¤·¤¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÁÊ¤¨¤«¤±¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È²ñ¼Ò¤òÆÈÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¿¿¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ÎÌóÂ«¤ò´Å¤¯¤µ¤µ¤ä¤¡¢¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬ÍÏ¤±¤¿ßº¤È·ã¤·¤¤°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍâÆü¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¿¿¿Í¤Ï¡¢ßº¤â¤è¤¯ÃÎ¤ë¡È¤È¤¢¤ë½÷À¡É¤È¹çÎ®¡£²ø¤·¤¯Èù¾Ð¤à¼ã¤¤½÷¤È¿¿¿Í¤Î´Ø·¸¤È¤Ï¡©²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¿¿¿Í¤Ï°¦¤¹¤ëºÊ¤Ë±£¤ì¤Æ²¿¤«¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡ßº¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤ë²º¤ä¤«¤Ê´é¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡È¶¸µ¤¡É¡¢¤½¤·¤Æ½÷À¤òËÝÏ®¤¹¤ë´Å¤¤É½¾ð¡£¿¿¿Í¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤È¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡©¤½¤·¤Æ¡¢¿¿¿Í¤Èßº¤¬Êë¤é¤¹¶á½ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½÷Àµ¼Ô»¦¿Í»ö·ï¡×¤¬µ¯¤¡¢ÈÈ¿Í¤¬Êá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÏ¢Æü¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÀÊ´¬¡£¿¿¿Í¤Èßº¤ÎÎÙ¼¼¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤òÅðÄ°¤¹¤ë¡ÈÆæ¤ÎÃË¡É¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛABEMA¥É¥é¥Þ¡Ø»à¤Ì¤Û¤É°¦¤·¤Æ¡ÙÁê´Ø¿Þ
¡¡¡Ø»à¤Ì¤Û¤É°¦¤·¤Æ¡Ù¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯°Ê¾åÆÍÇË¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅ·¼ùÀ¬´Ý»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î½ã°¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¡ØÀ¤Î·àÌô¡Ù¡Ø½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤Ï¤·¤ÎÊý¡Ù¤Ç¤ÏÂè42²ó¥è¥³¥Ï¥Þ±Ç²èº×´ÆÆÄ¾Þ¡¢Âè30²óÆüËÜ±Ç²è¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÂç¾Þ´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Èµ´ºÍ¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¾ëÄê½¨É×´ÆÆÄ¤¬ËÜºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò°®¤ë¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ç¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤òÊâ¤à¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¿À¾ë¿¿¿Í¡ÊÀ®µÜ´²µ®¡Ë¤Î¡ÈÎ¢¤Î´é¡É¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£¿¿¿Í¤ÏºÊ¤Îßº¡ÊÂíËÜÈþ¿¥¡Ë¤È½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë½ÐÄ¥¤¬Áý¤¨¤¿¿¿¿Í¤Ë¡¢ßº¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¿¿¿Í¤Ï½ÐÄ¥Àè¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¿®¡£ßº¤Ï°ÂÅÈ¤¹¤ë¤â¡¢Á´¤¯Æ±¤¸1Ëç¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤Ã¤¿¡£¡È¥¢¥ê¥Ð¥¤¼Ì¿¿¡É¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿ßº¤Ï¡¢ºÆ¤Ó½ÐÄ¥¤Ø½Ð³Ý¤±¤ë¿¿¿Í¤ò¸Æ¤Ó»ß¤á¤ë¤â¡¢²¿¤â¸À¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ä¡£¿¿¿Í¤âßº¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¼«Âð¤ò¤Õ¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÇØ¸å¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ù¥ë¤Î²»¤¬¡£¼ÙËâ¤À¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿ÇÛÃ£°÷¤ËÀåÂÇ¤Á¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿¿¿Í¤Ï´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤ËÁê¼ê¤ò½³¤êÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÉ½¾ð¤«¤Äí´í°¤Ê¤¯Ë½¹Ô¤ò¤Ï¤¿¤é¤¤¤¿¿¿¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âÎÄ´ñÀ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£½ÐÄ¥Ãæ¤Ê¤Ï¤º¤Î¿¿¿Í¤Ï¡¢ßº¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÀÄ¤¤Ä»¡Ù¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Î¿À¼Ò¤ËÅÐ¾ì¡£Âç±«¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢ÆÍÁ³»±¤ò¿¶¤ê²ó¤·Â³¤±¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ë¤ÏÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£Íë¤Î¸÷¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤¿¿¿¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢ßº¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤ë¡ÈÍ¥¤·¤¤É×¡É¤Î´é¤«¤é¤ÏÁ´¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¿¿¿Í¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¿¿Í¤Èßº¤Ï¶öÁ³È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¿¿¿Í¤Ï¡È¥¢¥ê¥Ð¥¤¼Ì¿¿¡É¤Î¥ï¥±¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¡Ö¿®¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¡£Éâµ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈØÞØ¬¤·¤¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÁÊ¤¨¤«¤±¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È²ñ¼Ò¤òÆÈÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¿¿¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ÎÌóÂ«¤ò´Å¤¯¤µ¤µ¤ä¤¡¢¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬ÍÏ¤±¤¿ßº¤È·ã¤·¤¤°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍâÆü¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¿¿¿Í¤Ï¡¢ßº¤â¤è¤¯ÃÎ¤ë¡È¤È¤¢¤ë½÷À¡É¤È¹çÎ®¡£²ø¤·¤¯Èù¾Ð¤à¼ã¤¤½÷¤È¿¿¿Í¤Î´Ø·¸¤È¤Ï¡©²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¿¿¿Í¤Ï°¦¤¹¤ëºÊ¤Ë±£¤ì¤Æ²¿¤«¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡ßº¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤ë²º¤ä¤«¤Ê´é¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡È¶¸µ¤¡É¡¢¤½¤·¤Æ½÷À¤òËÝÏ®¤¹¤ë´Å¤¤É½¾ð¡£¿¿¿Í¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤È¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡©¤½¤·¤Æ¡¢¿¿¿Í¤Èßº¤¬Êë¤é¤¹¶á½ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½÷Àµ¼Ô»¦¿Í»ö·ï¡×¤¬µ¯¤¡¢ÈÈ¿Í¤¬Êá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÏ¢Æü¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÀÊ´¬¡£¿¿¿Í¤Èßº¤ÎÎÙ¼¼¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤òÅðÄ°¤¹¤ë¡ÈÆæ¤ÎÃË¡É¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£