¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢À¾Éð¤¬³«Ëë£³Ï¢ÇÔ¡¡¥±¥¬¿ÍÂ³½Ð¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÅêÂÇ¤Ë¸µµ¤¤Ê¤¯£²ÀïÏ¢Â³´°ÉõÉé¤±
¡¡¡Öµð¿Í£³¡Ý£°¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£³£°Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÅêÂÇ¤Ë¸µµ¤¤Ê¤¯¡¢³«Ëë£³Ï¢ÇÔ¡££²ÀïÏ¢Â³¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î£³Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÂ¼¾å¡¢»³ÅÄ¡¢±ö¸«¤é¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿±Æ¶Á¤â±£¤»¤º¡£ÂÇÀþ¤¬£·°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïºòµ¨¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥í¥Ã¥Æ¤Ë£³Ï¢ÇÔ¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¶þ¿«¤Î³«Ëë£³Ï¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾¸ý¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤òÌÜ»Ø¤¹À¾Éð¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë£³¥¿¥Æ¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¸÷À®¤Ïºòµ¨¤«¤é¡¢°Ì´¤Î£±£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£