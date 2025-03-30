ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢º£µ¨½éÅðÎÝ¤âLA¼Â¶·¤Ï¤¢¤¿¤Õ¤¿¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë°ì½Ö¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ËÜµòÃÏ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Î7²ó¤Ëº£µ¨½éÅðÎÝ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 7¡¼3 ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Î7²ó¤ËÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤«¤éº£µ¨½éÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£´°àú¤ÊÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¤Ï¡È¿´ÇÛ¡É¤½¤¦¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó1»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¡£Á°ÅÄ¤«¤é»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢Â³¤¯¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Íª¡¹ÆóÎÝ¤ò´Ù¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¤«¤é½¬ÆÀ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ëº¸¼ê¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¿·¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºòÇ¯ÄÌ¤ê¤ÎÁöË¡¤ÇÎÝ¤ò´Ù¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤ÏÂç´¿À¼¤¬µ¯¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¼Â¶·¥Ö¡¼¥¹¤Ï¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¼Â¶·¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¥ê¥×¥ì¡¼¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Èà¤Îº¸¼ê¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£¡Êº¸¼ê¤¬¡Ë¤Þ¤¿ÃÏÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¸¶°ø¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÄÌ»»204¾¡¤Î¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤â¡Ö¸ª¤ÎÉôÊ¬¤ÈÀÜ¹çÉôÊ¬¡Ê¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£¤¢¤Î¾×·â¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉÔ°Â¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î59ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£54ËÜÎÝ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡õ50ÅðÎÝ¡×¡Ê50-50¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ÇÆóÅð¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¤Ëº¸¸ª¤òÃ¦±±¡£¥ª¥Õ¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉüµ¢¤âÅö½é¤è¤ê¤º¤ì¹þ¤àÃæ¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢·ò¹¯ÌÌ¤Ë¤ÏÃí°Õ¿¼¤¯¤Ê¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¿·¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÅðÎÝ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë