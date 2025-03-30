Mrs. GREEN APPLE¡¢¥Õ¥¸¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë¿·¶Ê¡Öbreakfast¡×ÉÁ¤²¼¤í¤·¡Ö³§¤µ¤Þ¤ÎÄ«¤ò¾¯¤·¤Ç¤âºÌ¤ì¤ë¤è¤¦¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡31Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°8¡§14¡Á9¡§50¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë¡¢Mrs. GREEN APPLE½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¿·¶Ê¡Øbreakfast¡Ù¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ç¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯¿¼¤¤²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ¤ÎË½Ïª¤ËÂç¹²¤Æ¡ªÎ¢ÏÃ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ðÇò
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢Âç¿¹¸µµ® ¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ ¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í ¡ÊKey¡Ë¤Ë¤è¤ë£³¿ÍÁÈ¤Î¥Ð¥ó¥É¡£2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVariety¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØANTENNA¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡Ø¥±¥»¥é¥»¥é¡Ù¤Ç¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ø¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡Ù¤Ç¡ØNHK ¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2024Ç¯£±·î¡¢¡Ø¥Ê¥Ï¥È¥à¥¸¡¼¥¯¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¡¢¡Ø¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡Ù¡¢¡ØDear¡Ù¡¢¡Ø¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡Ù¡¢¡Øfamilie¡Ù¤È£µ¥ö·îÏ¢Â³¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¡ØÂè66²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ØÀÄ¤È²Æ¡Á¥é¥¤¥é¥Ã¥¯ ¹ÈÇòSP¡Ù¤Ç¡ØNHK ¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ølovin¡Ç¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤Î¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·£¸¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ø¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Âç¿¹¸µµ®¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡Øbreakfast¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢Äó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬¸òºø¤¹¤ëËèÆü¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤è¤·¡¢º£Æü¤â°ìÃú¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÄ«¤ò¾¯¤·¤Ç¤âºÌ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Î¤â¤ÈÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤ÇÉ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ¤ÎË½Ïª¤ËÂç¹²¤Æ¡ªÎ¢ÏÃ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ðÇò
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢Âç¿¹¸µµ® ¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ ¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í ¡ÊKey¡Ë¤Ë¤è¤ë£³¿ÍÁÈ¤Î¥Ð¥ó¥É¡£2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVariety¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ølovin¡Ç¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤Î¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·£¸¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ø¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Âç¿¹¸µµ®¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡Øbreakfast¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢Äó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬¸òºø¤¹¤ëËèÆü¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤è¤·¡¢º£Æü¤â°ìÃú¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÄ«¤ò¾¯¤·¤Ç¤âºÌ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Î¤â¤ÈÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤ÇÉ¤Ç¤¹¡£