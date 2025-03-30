ÂçÃÏ¿Ì¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ µß½õ³èÆ°Æñ¹Ò ½»Ì±¤Ï³°¤ËÈòÆñ ÆüËÜ¿Í1¿Í¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º
¡¡ÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1600¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ã¤·¤¤ÍÉ¤ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í1¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÃÏ¿Ì¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¡½»Ì±¤Ï³°¤ËÈòÆñ
¡¡Éüµìºî¶È¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¼óÅÔ¥Í¥Ô¥É¡¼¡£µ¤²¹30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë»þ´ü¤ËÄäÅÅ¤äÍ¾¿Ì¤âÂ³¤¡¢»ÔÌ±¤¬¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡¢ÉÛÃÄ¤òÉß¤¤¤ÆÏ©¾å¤Ç¤Î¿çÌ²¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÃæ¹ñ¡¦±ÀÆî¾Ê¤ÎÃÏ¿ÌÈ¯À¸Åö»þ¤Î±ÇÁü¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿´Ç¸î»Õ¤¬¤¹¤°¤ËÊú¤¤«¤«¤¨¤Æ¼é¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÉ¤ì¤¬Âç¤¤¯¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âô»³¤Î¿·À¸»ùÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤¬°ìÀÆ¤ËÆ°¤½Ð¤·¡¢É¬»à¤Ç²¡¤µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡Ä¡£
¹ñºÝ°åÎÅNGO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ï¡¼¥ÈÁÏÀß¼Ô¡¡¾®»ù³°²Ê°å
µÈ²¬½¨¿Í°å»Õ
¡Ö¼ê½Ñ¤Î´µ¼Ô¤ÎËã¿ì¤ò¤«¤±»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ËºÇ½é¤ÎÍÉ¤ì¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¼ê½Ñ¤ÏÃæÃÇ¡£µÞ¤¤¤Ç·úÊª³°¤ËÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ÏÅÝ²õ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÅÅµ¤¤ä¿å¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÊª»ñ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµì¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈ²¬½¨¿Í°å»Õ
¡ÖºÇ½é¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÈà¤é¤ò½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¿Ì¸»¤Ë¶á¤¯Âç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼¡£·úÊª¤ÎÅÝ²õ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ìë´Ö¤âµß½Ðºî¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÝ²õ¸½¾ì°Ê³°¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ç¤¹¡£
¡¡³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼¤ÇÊø²õ¤·¤¿·úÊª¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î1¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Åö¶É¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÜº÷¡¦µß½õ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÃÏ¿Ì¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¡½»Ì±¤Ï³°¤ËÈòÆñ
¡¡Éüµìºî¶È¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¼óÅÔ¥Í¥Ô¥É¡¼¡£µ¤²¹30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë»þ´ü¤ËÄäÅÅ¤äÍ¾¿Ì¤âÂ³¤¡¢»ÔÌ±¤¬¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡¢ÉÛÃÄ¤òÉß¤¤¤ÆÏ©¾å¤Ç¤Î¿çÌ²¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÃæ¹ñ¡¦±ÀÆî¾Ê¤ÎÃÏ¿ÌÈ¯À¸Åö»þ¤Î±ÇÁü¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿´Ç¸î»Õ¤¬¤¹¤°¤ËÊú¤¤«¤«¤¨¤Æ¼é¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÉ¤ì¤¬Âç¤¤¯¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âô»³¤Î¿·À¸»ùÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤¬°ìÀÆ¤ËÆ°¤½Ð¤·¡¢É¬»à¤Ç²¡¤µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ°åÎÅNGO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ï¡¼¥ÈÁÏÀß¼Ô¡¡¾®»ù³°²Ê°å
µÈ²¬½¨¿Í°å»Õ
¡Ö¼ê½Ñ¤Î´µ¼Ô¤ÎËã¿ì¤ò¤«¤±»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ËºÇ½é¤ÎÍÉ¤ì¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¼ê½Ñ¤ÏÃæÃÇ¡£µÞ¤¤¤Ç·úÊª³°¤ËÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ÏÅÝ²õ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÅÅµ¤¤ä¿å¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÊª»ñ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµì¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈ²¬½¨¿Í°å»Õ
¡ÖºÇ½é¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÈà¤é¤ò½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¿Ì¸»¤Ë¶á¤¯Âç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼¡£·úÊª¤ÎÅÝ²õ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ìë´Ö¤âµß½Ðºî¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÝ²õ¸½¾ì°Ê³°¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ç¤¹¡£
¡¡³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼¤ÇÊø²õ¤·¤¿·úÊª¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î1¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Åö¶É¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÜº÷¡¦µß½õ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£