ÆüÃæ´Ú·ÐºÑËÇ°×Ã´ÅöÁê¡¢3¥«¹ñ¤Ç¤ÎËÇ°×¤äÅê»ñ´Ä¶¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤É¹ç°Õ¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¸ÄÊÌ²ñÃÌ¤ÇÂÐ±þ¶¨µÄ
ÆüÃæ´Ú¤Î·ÐºÑËÇ°×Ã´ÅöÁê¤Ë¤è¤ë²ñ¹ç¤¬´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3¥«¹ñ¤ÇËÇ°×¤äÅê»ñ´Ä¶¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤¹¡£
ÉðÆ£·Ð»ºÁê¡§
²æ¡¹¤ò¼è¤ê´¬¤¯¹ñºÝ´Ä¶¤Ï¡¢Æü¡¹ÊÑ²½¤·¡¢ÉÔ°ÂÄêÀ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Î¹ñºÝ·ÐºÑÃá½ø¤ò°Ý»ý¡¦¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÊÑ½ÅÍ×¡£
²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¤¢¤ëËÇ°×¤äÅê»ñ´Ä¶¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¸øÊ¿¤Ê¶¥Áè¾ò·ï¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Í³ËÇ°×¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤áµÄÏÀ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯³«¤«¤ì¤¿ËÇ°×ÂÎÀ©¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¶¦Æ±À¼ÌÀ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÉðÆ£·Ð»ºÁê¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤È¤Î¸ÄÊÌ²ñÃÌ¤ÎÃæ¤ÇÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£