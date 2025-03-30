¡Ö·÷±ûÆ»¤Ç¤º¤Ã¡¼¤È¹Ô¤¯¡×¤Ã¤Æ±ó¤¹¤®¡© ¿Ê¤à4¼ÖÀþ²½ ÅÔ¿´·ÐÍ³¤È¤É¤ì¤À¤±°ã¤¦¡© ¡È¥È¥¤¥ì¤ÎÊÉ¡É¤â²ò¾Ã¶á¤·!?
·÷±ûÆ»¤Îºë¶Ì¸©Æâ¶è´Ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ4¼ÖÀþ²½¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤â¼Â¸½¡£»Ä¤ë°ñ¾ë¡¦ÀéÍÕ¶è´Ö¤Î4¼ÖÀþ²½¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·÷±ûÆ»¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ë¤Ï¡È¥È¥¤¥ì¤ÎÊÉ¡É¤âÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·÷±ûÆ»¡¢ºë¶Ì¤¹¤Ù¤Æ4¼ÖÀþ²½
¡¡·÷±ûÆ»¤Î¹¬¼êIC¡Á¸Þ²âIC´Ö4.2km¤¬¡¢2025Ç¯3·î14Æü¤Ë4¼ÖÀþ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êºë¶Ì¸©Æâ¶è´Ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ4¼ÖÀþ¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î¶è´Ö¤Ç¤ÏºÇ¹âÂ®ÅÙ¤â70km/h¤«¤é80km/h¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·÷±ûÆ»¤Ç¿·¤¿¤Ë4¼ÖÀþ²½¤µ¤ì¤¿¹¬¼êIC¡Ý¸Þ²âIC´Ö¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡¡»ÃÄê2¼ÖÀþ¤Ç³«ÄÌ¤·¤¿·÷±ûÆ»¤Îµ×´îÇò²¬JCT¡ÊÅìËÌÆ»¡Ë¡ÁÂç±ÉJCT¡ÊÅì´ØÅìÆ»¡Ë´Ö92.2km¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢4¼ÖÀþ²½¹©»ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3·î14Æü°Ê¹ß¤Ë¼ÂºÝÄÌ¤ë¤È¡¢¸Þ²âIC°ÊÅì¤â¤«¤Ê¤ê4¼ÖÀþ²½¹©»ö¤¬¿Ê¤ß¡¢»ÃÄê2¼ÖÀþ¤ÎËÜÀþ¤ÎÎÙ¤Ë¤â¤¦1ËÜ¡¢Æ±¤¸Æ»Ï©¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·÷±ûÆ»¤Î4¼ÖÀþ²½¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡È»È¤¤¾¡¼ê¡É¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¤Î¸Þ²âIC¡Ê°ñ¾ë¸©¸Þ²âÄ®¡Ë¤Ï¡¢±§ÅÔµÜÊýÌÌ¤ËÄÌ¤¸¤ë¿·4¹æ¹ñÆ»¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤«¤é±§ÅÔµÜ¤Ø¸þ¤«¤¦¾ì¹ç¡¢ÅìËÌÆ»¤òËÌ¾å¤¹¤ë¤Î¤¬»þ´ÖÅª¤Ë¤ÏÁá¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆÊÌÚÊýÌÌ¤Ø¤ä¤ä±ª²ó¤¹¤ëÀþ·Á¤Î¤¿¤á¡¢·÷±ûÆ»¡¼¸Þ²âIC¡Ý¿·4¹æ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ë¡¼¥È¤Î¤Û¤¦¤¬µ÷Î¥¤ÏÃ»¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤òÁªÂò¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·÷±ûÆ»¤Î4¼ÖÀþ²½¤Ç¡¢¤½¤Î°ÜÆ°¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³°´ÄÆ»¡¦´Ø±ÛÆ»¤ÎÂçÀôIC¤«¤é¸Þ²âIC¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¡¢µ÷Î¥¤¬Ã»¤¤³°´ÄÆ»¡¼ÅìËÌÆ»·ÐÍ³¡Ê54.3km¡Ë¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢´Ø±ÛÆ»¤òËÌ¾å¤·¤ÆÄá¥öÅçJCT¤«¤é·÷±ûÆ»¤ò¤æ¤¯¥±¡¼¥¹¤À¤È¡¢µ÷Î¥¤Ï67.2km¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¾ì¹ç¤ÎÄÌ²á»þ´Ö¤Ï·÷±ûÆ»·ÐÍ³¤¬¡ÖÌó13km¡¦10Ê¬¶¯Áý¤·¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·÷±ûÆ»¤ÎÄá¥öÅçJCT¡Ýµ×´îÇò²¬JCT¡ÊÅìËÌÆ»¡Ë´Ö¤Ï¤¢¤Þ¤êº®»¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£¸Þ²âIC¤Þ¤Ç4¼ÖÀþ²½¸å¡¢³°´ÄÆ»¤¬º®»¨¤¹¤ëÊ¿ÆüÍ¼Êý¤ËNEXCOÅìÆüËÜ¤Î¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½êÍ×»þ´Ö¤Ï³°´ÄÆ»·ÐÍ³¤Ç¤â·÷±ûÆ»·ÐÍ³¤Ç¤âÆ±¤¸·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÀô¤«¤é¾ïÈØÆ»¤Þ¤Ç¡Ö·÷±ûÆ»¡× ¤É¤ì¤À¤±°ã¤¦¡©
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¾ïÈØÆ»¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤È¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±°ì¾ò·ï¤ÇÂçÀôIC¤«¤éºùÅÚ±ºIC¡Ê¾ïÈØÆ»¡Ë¤Þ¤Ç¤Î·ÐÏ©¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£µ÷Î¥¡¢ÄÌ²á»þ´Ö¡¢½ÂÂÚ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Î½ç¤ÇµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¯¤ÐÀ¾¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¤â2025Ç¯3·î23Æü³«ÄÌ¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡üÂçÀôIC¡Ý³°´ÄÆ»¡¼¾ïÈØÆ»¡ÝºùÅÚ±ºIC
¡¦68.1km¡¢48Ê¬¡¢59Ê¬
¡üÂçÀôIC¡¼³°´ÄÆ»¡¼ÅìËÌÆ»¡Ý·÷±ûÆ»¡¼ºùÅÚ±ºIC
¡¦98.1km¡¢1»þ´Ö17Ê¬¡¢1»þ´Ö28Ê¬
¡üÂçÀôIC¡¼´Ø±ÛÆ»¡Ý·÷±ûÆ»¡¼ºùÅÚ±ºIC
¡¦111km¡¢1»þ´Ö28Ê¬¡¢1»þ´Ö28Ê¬
¡¡·÷±ûÆ»¤ÎÅìËÌÆ»¡Ý¾ïÈØÆ»¶è´Ö¤Ï¡¢´Ø±ÛÆ»¡ÝÅìËÌÆ»¶è´Ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¡¢ÅìËÌÆ»¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡Ö30km¡¦30Ê¬Áý¤·¡×¤¬ÌÜ°Â¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£´Ø±ÛÆ»¤«¤é¤Ê¤é¤µ¤é¤Ë¡ÖÌó13km¡¦10Ê¬Áý¤·¡×¤¬ÌÜ°Â¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·÷±ûÆ»¤ò·ÐÍ³¤¹¤ì¤Ð¡¢º®»¨¤¹¤ë³°´ÄÆ»¤ä¡¢¾ïÈØÆ»¤Î»°¶¿ÎÁ¶â½êÉÕ¶á¡¢¾å¤êÀþ¤ÎÇð¥È¥ó¥Í¥ëÀèÆ¬¤Î½ÂÂÚ¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×½ÂÂÚ¶è´Ö¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£4¼ÖÀþ²½¸å¤Î·÷±ûÆ»¤Ç¤Ï¡¢µ×´îÇò²¬JCT¡ÝºäÅìIC´Ö¤ÎÆâ²ó¤ê¤ÇÄÌ²á»þ´Ö¤¬Ìó6Ê¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢4¼ÖÀþ²½¤¬¤è¤ê¿ÊÅ¸¤¹¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë½êÍ×»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·÷±ûÆ»¤Î4¼ÖÀþ²½¶è´Ö¤Ï¾ïÈØÆ»¡Ê¤Ä¤¯¤ÐJCT¡Ë¡ÝÅì´ØÅìÆ»¡ÊÂç±ÉJCT¡Ë¶è´Ö¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÀôIC¤«¤éÅì´ØÅìÆ»¤ÎÂç±ÉIC¤Þ¤Ç¡¢³°´ÄÆ»¡¼µþÍÕÆ»Ï©¡ÝÅì´ØÅìÆ»¤È¤¤¤¦ºÇÃ»·ÐÏ©¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤È¡¢¾ïÈØÆ»¡¦·÷±ûÆ»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾ì¹ç¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö6.9km¡¢10Ê¬Áý¤·¡×¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£µþÍÕÆ»Ï©¤äÅì´ØÅìÆ»¤Î½ÂÂÚ¤òÈò¤±¤ëÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¸ú¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢´Ø±ÛÆ»¡ÊÄá¥öÅçJCT¡Ë¤«¤é¤º¤Ã¤È·÷±ûÆ»¤ò¿Ê¤ó¤ÇÂç±ÉIC¤Þ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÌó50kmÁý¤·¡¦50Ê¬Áý¤·¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥È¥¤¥ì¤ÎÊÉ
¡¡º£¸å¡¢·÷±ûÆ»¤Ï2025Ç¯²Æ¤Ë¤â¡¢3¶è´Ö·×17.9km¤¬°ìµ¤¤Ë4¼ÖÀþ²½¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¶è´Ö¤â2026Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿·÷±ûÆ»¤ò¥í¥ó¥°¥é¥ó¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê·üÇ°»ö¹à¤¬¡È¥È¥¤¥ì¡É¤Ç¤¹¡£·÷±ûÆ»¤ÏPA¤Î¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÖÄ¹¤¤ÅìËÌÆ»¡Ý¾ïÈØÆ»¶è´Ö¤ÏPA¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯4·î¤ËÆâ²ó¤ê¤Î¤ß¡ÖºäÅìPA¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³°²ó¤ê¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÏÌ¤¶¡ÍÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖºäÅìIC¡Á¾ïÁíIC´Ö¤Î4¼ÖÀþ²½¤ËÊ»¤»¤ÆÁá´ü¥ª¡¼¥×¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯3·î¸½ºß¡¢¤«¤Ê¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÀþ¤Ë¤âÌÜÄ¥¤ê¤µ¤ì¤¿PA¤Î°ÆÆâÉ¸¼±¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·÷±ûÆ»¤¬Â¾Ï©Àþ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆPA¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Êü¼ÍÏ©Àþ¤È¤ÎSA/PA¤ÎÀßÃÖ´Ö³Ö¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÊü¼ÍÏ©Àþ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÍøÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºäÅìPA¤ÎÀ°È÷¤Ï¡¢¡Ö·÷±ûÆ»¤Ç¤º¤Ã¤È¹Ô¤¯¡×¿Í¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£