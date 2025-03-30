55ºÐ¡¦²£»³¤á¤°¤ß¡¢¡ÈÈþ¤ÎÈë¤±¤Ä¡É1000»úÄ¶¤ÎÄ¹Ê¸¤Ç¸ø³«¡¡È¿¶ÁÁê¼¡¤°¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£»³¤á¤°¤ß¡Ê55¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÈþ¤ÎÈë¤±¤Ä¡É¤òÄ¹Ê¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û1000»úÄ¶¤ÎÄ¹Ê¸¤Ç¸ø³«¡ª55ºÐ¡¦²£»³¤á¤°¤ß¤Î¡ÈÈþ¤ÎÈë¤±¤Ä¡É¡¡
¡¡²£»³¤Ï¡Ö¡ØÈþ¤ÎÈë·í¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤´¼ÁÌä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¡Ú¿©»ö¤È¿çÌ²¡Û¤Ç¤¹¡ª¡×¤È²óÅú¡£Íá°á¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿©»ö¡×¡Ö¿çÌ²¡×¡Ö±¿Æ°¡×¡Ö´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¡×¡Ö¥¨¥¹¥Æ¤äÈþÍÆ°åÎÅ¡×¡Ö¥Í¥¤¥ë¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦7¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊ¢È¬Ê¬ÌÜ¡×¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡×¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê¿´¤¬¤±¤òÄó¼¨¡£Ìó1100»ú¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö°Ê¾å¡¢Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¤Õ¤¥¡Á¤Ã ¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢»ä¤ÎÂÎ¼Á¤Ë¹ç¤Ã¤¿À¸³è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹ ¤´»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥ó¥°Ê¸»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¿§µ¤¤¬ÂçÇúÈ¯¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û1000»úÄ¶¤ÎÄ¹Ê¸¤Ç¸ø³«¡ª55ºÐ¡¦²£»³¤á¤°¤ß¤Î¡ÈÈþ¤ÎÈë¤±¤Ä¡É¡¡
¡¡²£»³¤Ï¡Ö¡ØÈþ¤ÎÈë·í¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤´¼ÁÌä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¡Ú¿©»ö¤È¿çÌ²¡Û¤Ç¤¹¡ª¡×¤È²óÅú¡£Íá°á¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿©»ö¡×¡Ö¿çÌ²¡×¡Ö±¿Æ°¡×¡Ö´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¡×¡Ö¥¨¥¹¥Æ¤äÈþÍÆ°åÎÅ¡×¡Ö¥Í¥¤¥ë¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦7¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊ¢È¬Ê¬ÌÜ¡×¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡×¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê¿´¤¬¤±¤òÄó¼¨¡£Ìó1100»ú¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö°Ê¾å¡¢Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¤Õ¤¥¡Á¤Ã ¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢»ä¤ÎÂÎ¼Á¤Ë¹ç¤Ã¤¿À¸³è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹ ¤´»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥ó¥°Ê¸»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¿§µ¤¤¬ÂçÇúÈ¯¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£