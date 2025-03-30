TBS°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¡ÖN¥¹¥¿¡×ºÇ¸å¤Î½Ð±é»þ¤Ëµã¤¯¤Î¤òÉ¬»à¤Ë²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿
TBS¤Î°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¡Ê40ºÐ¡Ë¤¬¡¢3·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö°æ¾åµ®Çî ÅÚÍËÆü¤Î¡Ø¤¢¡Ù¡×¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖN¥¹¥¿¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤òÂ´¶È¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Û¥é¥óÀé½©¤¬ºÇ¸å¤Î½Ð±é¤Î»þ¤Ë¡¢É¬»à¤Ëµã¤¯¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¸¤»³»æ»Ò¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¡¢Íè½µ¤«¤é¡ÖN¥¹¥¿¡×¤Ç°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à½Ð¿åËã°á¥¢¥Ê¤¬ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£Íè½µ¤«¤éÀµ¼°¤Ë°æ¾å¤¯¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½Ð¿åËã°á¤Ç¤¹¡£¥Û¥é¥ó¡ÊÀé½©¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¥Ð¥È¥ó¡¢¼õ¤±·Ñ¤®¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£
°æ¾å¥¢¥Ê¤Ï½Ð¿å¥¢¥Ê¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö»ä¤âº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¿å¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æº£¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤³¤½ÌÚÍËÆü¤Ë¥Û¥é¥ó¤µ¤óÂ´¶È¤·¤Æ¡¢ÌÀÆüÌÀ¸åÆü¤«¤é½Ð¿å¤µ¤ó¤È¿·ÂÎÀ©¤Î¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤Ê¤ó¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ8Ç¯´Ö¤Ã¤Æ·ë¹½Ä¹¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¿°Ê¾å¤Ë¤Í¡£¤Ê¤ó¤«Á÷ÊÌ²ñ¤È¤«¤Ç8Ç¯¿¶¤êÊÖ¤¨¤ëVTR¤È¤«¤Ê¤ó¤«¿»¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡Ø8Ç¯´ÖËÜÅö¤ªÈè¤ìÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤«ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢²¶¤â¾®µÙ»ß¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¡£8Ç¯´Ö¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤ä¤ê¤¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²¶¤âÂ´¡Ä¡Ä¤¢¤ì¡© ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¶âÍË¡¢ÅÚÍË¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ°æ¾å¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÌÀ¸åÆü¤«¤é¡Ø¤â¤¦1²ó¡¢¥¤¥Á¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢º£¡¢Ãý¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¤³¤Îº£¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Ï¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ê½Ð¿å¥¢¥Ê¤Ë¡ËËÜÅöÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµß¤ï¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Û¥é¥ó¤¬ºÇ¸å¤Î°§»¢¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢ÎòÂå¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ìÎÞÁ£¤Ö¤Á²õ¤ì¤ë¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â»ä¤¬Àè¤Ëµã¤¯¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¤¸¤ã¤ó¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤Ëµã¤¯¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¸¤»³»æ»Ò¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¡¢Íè½µ¤«¤é¡ÖN¥¹¥¿¡×¤Ç°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à½Ð¿åËã°á¥¢¥Ê¤¬ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£Íè½µ¤«¤éÀµ¼°¤Ë°æ¾å¤¯¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½Ð¿åËã°á¤Ç¤¹¡£¥Û¥é¥ó¡ÊÀé½©¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¥Ð¥È¥ó¡¢¼õ¤±·Ñ¤®¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£
¤½¤·¤Æ°æ¾å¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÌÀ¸åÆü¤«¤é¡Ø¤â¤¦1²ó¡¢¥¤¥Á¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢º£¡¢Ãý¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¤³¤Îº£¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Ï¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ê½Ð¿å¥¢¥Ê¤Ë¡ËËÜÅöÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµß¤ï¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Û¥é¥ó¤¬ºÇ¸å¤Î°§»¢¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢ÎòÂå¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ìÎÞÁ£¤Ö¤Á²õ¤ì¤ë¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â»ä¤¬Àè¤Ëµã¤¯¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¤¸¤ã¤ó¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤Ëµã¤¯¤Î¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£