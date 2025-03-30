³«Ëë3Ï¢ÇÔ3µåÃÄ¡Äºòµ¨¥ÑÇÆ¼Ô¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¶þ¿«¡¢¼ç¼´·ç¤¯¥ä¥¯¥ë¥È¡¢À¾Éð¤ÏÀ¾¸ý¿·´ÆÆÄÍ£°ì¡Ä
¡¡28Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥×¥íÌîµå¤Ï30Æü¡¢³«Ëë¥«¡¼¥É3ÀïÌÜ¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòµ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÂÇÀþ¤Î¼çÎÏ¤ò¸Î¾ã¤Ç·ç¤¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¤½¤·¤ÆÀ¾¸ýÊ¸Ìé¿·´ÆÆÄ¡Ê52¡ËÎ¨¤¤¤ëÀ¾Éð¤¬3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµò¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê¤¿¤áÂ©¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£ºòµ¨4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬³«Ëë¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤Ë3Ï¢ÇÔ¡£Æ±°ì¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¶þ¿«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³«ËëÀï¤Ï¥¨¡¼¥¹Í¸¶¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î7²ó7¼ºÅÀ¤ÇÂçÇÔ¡£2ÀïÌÜ¤Ï±äÄ¹Àï¤Ç1ÅÀº¹¤ÎÀËÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½ªÈ×7²ó¤«¤é3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç6ÅÀ¤ò¼º¤¤µÕÅ¾Éé¤±¤È¤Þ¤µ¤«¤Î³«Ëë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÀïÌÜ¤ò½ª¤¨¿·´ÆÆÄ½é¾¡Íø¤ò5µåÃÄ¿·»Ø´ø´±¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¾Éð¡¦À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡¢3ÀïÌÜ¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀª¤¤¤Ë½øÈ×¤«¤é¤Î¤Þ¤ì¡¢½ªÈ×¤Ë°ÕÃÏ¤ÎµÕ½±¤ò¸«¤»¤ë¤âÆÏ¤«¤º¡£ºòµ¨Ì¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¸÷À®¤Ï5²ó¤ò7°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤Î½é¾¡Íø¤Ï4·î1Æü¤«¤é¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¡¢»³ÅÄ¡¢±ö¸«¤éÆÃ¤ËÂÇÀþ¤Î¼ç¼´¤ò¸Î¾ã¤Ç·ç¤¯¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¡¢³«ËëÀï¤Ç5ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¤âµÕÅ¾Éé¤±¡£±äÄ¹Àï¤Çº£µ¨½éÀï¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢2ÀïÌÜ¤Ï0¡½12¤ÎÂçÇÔ¡£¤³¤ÎÆü¤âÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¤¬2²ó¤ËË½Åê¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¡¢ÂÇÀþ¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤¬±ó¤¯¡¢21Ç¯°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£