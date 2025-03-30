U-18»øJ¸õÊä¤¬È¯É½¡¡ÁªÈ´V¤Î²£ÉÍ¡¦±üÂ¼¤é·×42¿Í¡Ä155¥¥í¤Î·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¤ÏÁª¤Ð¤ì¤º
º£Ç¯9·î5¡Á14Æü¤Ë²Æì¸©¤Ç¡ÖU-18WÇÕ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë
¡¡NPB¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ï30Æü¡¢º£Ç¯9·î¤Ë²Æì¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè 32 ²ó WBSC U-18 Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-18ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸õÊäÁª¼ê42¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÁªÈ´Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿²£ÉÍ¤«¤é¤Ï±üÂ¼Íê¿ÍÅê¼ê¡¢°¤ÉôÍÕÂÀ³°Ìî¼ê¤é4¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÁªÈ´»Ë¾åºÇÂ®¤Î155¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¤ÏÁª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´Áª¼ê¤¬3Ç¯À¸¤Ç¡¢4·î3Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢¶¯²½¹ç½É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¸µÆüÂç»°¹â´ÆÆÄ¤Î¾®ÁÒÁ´Í³»á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡ÖU-18 WÇÕ¡×¤Ï9·î5Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç²Æì¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾®ÁÒ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁªÈ´Âç²ñ½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¤¦¤Á²ø²æ¤ä¸Î¾ã¤òÊú¤¨¤ë¼Ô¤Ï¡¢Áª¹Í¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²Æ¤Ø¸þ¤±¤Æ²óÉü¤Ë¤Ä¤È¤á¡¢´°¼£¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Ï¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤Æ½¼¼Â¤·¤¿¹ç½É¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë