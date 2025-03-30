¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¹âÌîÏ¢¤Ï30Æü¡¢3Æü¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ëU¡Ý18ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¶¯²½¹ç½É¤ËÁª½Ð¤·¤¿42Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¼Ô¤ÈÂè97²óÁªÈ´¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÂç²ñ½Ð¾ìÁª¼ê¤Ê¤é¤Ó¤ËÆüËÜÂåÉ½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿äÁ¦¤·¤¿Áª¼ê¤«¤é¹âÌîÏ¢¤Îµ»½Ñ¡¦¿¶¶½°Ñ°÷¤¬Áª¤ó¤À¡£

¡¡Åê¼ê

·¦ÅÄ¡¡ÍÎÍ´¡¡»¥ËÚÆüÂç

²¼½Å¡¡¸­¿µ¡¡·òÂç¹âºê

ÀÐ¸Í¡¡ñ¥ÂÁ¡¡±ºÏÂ¼Â

ºäËÜ¿µÂÀÏº¡¡´ØÅìÂè°ì

ÃæÂ¼¡¡¿´Âç¡¡Áá°ðÅÄ¼Â

±üÂ¼¡¡Íê¿Í¡¡²£ÉÍ

Ê¡ÅÄ¡¡ÂóæÆ¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¼­Âà¡Ë

¹¾Æ£¡¡Ï¡¡¡Ì¤ÍèÉÙ»³

¶Üß·¡¡ÂçÃÏ¡¡¹âÂ¢»û

À¾Â¼¡¡°ìµ£¡¡µþÅÔ¹ñºÝ

ÅÏîµ¡¡ñ¥¿Í¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³

¿¹¡¡ÍÛ¼ù¡¡Âçºå¶Í°þ

ÃæÌî¡¡Âç¸×¡¡Âçºå¶Í°þ

ÌÚ²¼¡¡ÂëÂç¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©

¿·°æ¡¡±ÍÂÀ¡¡ÂìÀî

ËÙÅÄ¡¡¹·Í¤¡¡¹­ÎÍ

ÃÓºê¡¡°Â»øÏ¯¡¡ÌÀÆÁµÁ½Î

Æ£Àî¡¡ÆØÌé¡¡±ä²¬³Ø±à

¡¡Êá¼ê

Àî¿¬¡¡·ëÂç¡¡ÀçÂæ°é±Ñ

Âç±É¡¡ÍøºÈ¡¡³ØË¡ÀÐÀî

¾®ËÙ¡¡¹°À²¡¡·òÂç¹âºê

²£»³¡¡Íª¡¡»³Íü³Ø±¡

µÈºê¡¡ÁÏ»Ë¡¡ÉðÁê

¡¡ÆâÌî¼ê

²ÜÌ¾¡¡æÆ¿Í¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ

µÆÃÏ¡¡À¯Á±¡¡À»¸÷³Ø±¡

±üÂ¼¡¡Î¿Âç¡¡²£ÉÍ

°Ù±Ê¡¡â«¡¡²£ÉÍ

ÅÄÀ¾¡¡¾Î¡¡¾®¾¾ÂçÃ«

²¬Éô¡¡ÈôÍºÇÏ¡¡ÆØ²ìµ¤Èæ

ÀÖ¾ý¡¡¹¬µ±¡¡Å·Íý

ÌÚÂ¼¡¡ñ¥ÂÀ¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©

¹âÈª¡¡ÃÎµ¨¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©

ÂçÀÐ¡¡ÐÔµ±¡¡¹âÃÎ

º£²¬¡¡ÂóÌ´¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à

Èæ²Å¡¡ÂçÅÐ¡¡²­Æì¾°³Ø

âÃ´î»Ö¡¡ÂóÅÍ¡¡²­Æì¾°³Ø

¥¤¡¼¥Þ¥ó¡¡Î°³¤¡¡¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä

¡¡³°Ìî¼ê

°¤Éô¡¡ÍÕÂÀ¡¡²£ÉÍ

Æ£ÅÄ¡¡°ìÇÈ¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³

¸«Â¼¡¡ÚßÀ®¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©

Æ£¿¹¡¡³¤ÅÍ¡¡ÌÀÆÁµÁ½Î

±ü¡¡½Ù¿Î¡¡À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ