¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Û¹¾Æ¬2¡§50½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬¡ÈÁ´¥«¥Ã¥È¡É
¡¡29ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½Õ¡Ù¡Ê¸å5¡§40¡Ë¤Ç¡¢¹¾Æ¬2¡§50¤Î½Ð±é¥Ñ¡¼¥È¤¬TVerÇÛ¿®¤Ç¡ÈÁ´¥«¥Ã¥È¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÁÆÉÊ¡¢´¶¼Õº×¤Ç¤Î¹¾Æ¬½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¸ì¤ë
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¡ÖÀÖºä5ÃúÌÜ¡ª¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢µµ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß»Ñ¤Ç¡¢¹¾Æ¬2¡§50¤¬ÅÐ¾ì¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢°æ¸ÍÅÄ½á¤Ë·ãÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡©¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¹¾Æ¬¤Ï¡ÖOK¤Ç¤¹¡ª¤¤¿¤¼¡ª¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¡¢TBS¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¼¡ª¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢¤Ö¤ÃÄÙ¤¹¤¼¡ª¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÇÐÍ¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¤òÄÉ¤¤²ó¤¹°ìËë¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¾å¤ÇÆ°²èÉÕ¤¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1991Ç¯½©¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤Ï¡¢67²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢±×¡¹¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£º£²ó¤ÏÊüÁ÷»þ´Ö¤ò1»þ´Ö³ÈÂç¤·¡¢6»þ´ÖÈ¾¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡£¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£Ä¶¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤ä¿Íµ¤·Ý¿Í¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤É¡¢ÁíÀª100¿Í°Ê¾å¤¬½¸·ë¤·¡¢¥¯¥¤¥º¤ä´ë²è¤Ç¥¬¥ÁÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÁÆÉÊ¡¢´¶¼Õº×¤Ç¤Î¹¾Æ¬½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¸ì¤ë
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¡ÖÀÖºä5ÃúÌÜ¡ª¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢µµ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß»Ñ¤Ç¡¢¹¾Æ¬2¡§50¤¬ÅÐ¾ì¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢°æ¸ÍÅÄ½á¤Ë·ãÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡©¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¹¾Æ¬¤Ï¡ÖOK¤Ç¤¹¡ª¤¤¿¤¼¡ª¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¡¢TBS¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¼¡ª¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢¤Ö¤ÃÄÙ¤¹¤¼¡ª¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡1991Ç¯½©¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤Ï¡¢67²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢±×¡¹¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£º£²ó¤ÏÊüÁ÷»þ´Ö¤ò1»þ´Ö³ÈÂç¤·¡¢6»þ´ÖÈ¾¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡£¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£Ä¶¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤ä¿Íµ¤·Ý¿Í¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤É¡¢ÁíÀª100¿Í°Ê¾å¤¬½¸·ë¤·¡¢¥¯¥¤¥º¤ä´ë²è¤Ç¥¬¥ÁÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£