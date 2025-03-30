¥á¥Ã¥·¡¢¥Æ¥Ë¥¹³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Âç¹¥¤¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐÌÌ¡ª¥¹¥È¡¼¥¯¥Í¥¿¤Ë¥¸¥ç¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤âÈ¿±þ
MLS¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡£
¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤È¡¢¥Î¥ô¥¡¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤é¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ç¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ì¡¼¤â¥á¥Ã¥·¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
37ºÐ¤Î¥Þ¥ì¡¼¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ç3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò¸Ø¤ë¸µ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É½Ð¿È¤ÎÈà¤Ï¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ë¥°¥é¥¹¥´¡¼¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¥Þ¥ì¡¼¤Ï¥á¥Ã¥·¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ë¥¹¥È¡¼¥¯¤ÎÎä¤¿¤¤±«¤Î¹ß¤ëÌë¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤«¤È¿Ò¤Í¤¿¡£Èà¤Ï¡Øcallate la boca¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¥¤¥¨¥¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È»×¤¦¡×
¤«¤Ä¤Æ¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÎÃ£¿Í¤À¤Ã¤¿¥í¥ê¡¼¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤¬Âç³èÌö¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢É÷¤È±«¤¬¶¯¤¤ÅÚÃÏÊÁ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥Ã¥·¤È¥¹¥È¡¼¥¯¤È¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¥á¥Ã¥·¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤é³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÄêÈÖ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£
¥Þ¥ì¡¼¤Ï¸½Ìò°úÂà»þ¤Ë¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¤ò¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¥¥ã¥é¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥Í¥¿¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥¹¥¿¡¼12¿Í
¼ÂºÝ¡¢callate la boca¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¤Ï¡ØÌÛ¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¥¸¥ç¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤â¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ëµã¤¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»ú¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£