ÆüÊÆËÉ±ÒÁê²ñÃÌ¡¡Æ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¶¯²½¤ò³ÎÇ§
ÍèÆüÃæ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤ÈÃæÃ«ËÉ±ÒÂç¿Ã¤Î²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¾¼Ô¤ÏÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÃ«ËÉ±ÒÁê¡ÖËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯²½¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡¢ÂÐ½èÎÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÚÇ÷´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò³ÎÇ§¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¡Ö »ä¤¬ÌÀ³Î¤ËÍý²ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤¬¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Î°ÂÄê¤ÎÁÃ¡Ê¤¤¤·¤º¤¨¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
²ñÃÌ¤Ç¡¢¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤Ï¡¢¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯¸Ç¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÃæ¹ñ·³¤Î°Ò°µ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂæÏÑ³¤¶®¤ò´Þ¤à¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÍÞ»ßÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯²½¤·¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¿¤À¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÃ«ËÉ±ÒÁê¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÉ±ÒÈñ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ì¤À¤±Áý¤ä¤¹¤«¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüÊÆ¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¼«±ÒÂâ¤ò°ì¸µÅª¤Ë»Ø´ø¤¹¤ë¡ÖÅý¹çºîÀï»ÊÎáÉô¡×¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯Â¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤Ï¡¢ºßÆü¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤âÏ¢·ÈÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¡ÖÅý¹ç·³»ÊÎáÉô¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Âè°ìÃÊ³¬¤Îºî¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤òÉ½·É¤·¡¢Î¾¼Ô¤ÏÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£