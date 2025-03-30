À¾Éð¡¦¹â¶¶¸÷À®¡ÖÆ±¤¸ÂÇ¼Ô¤Ë²¿ÅÙ¤â¤ä¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×¡¡Â¤«¤±3Ç¯¡Ä17»î¹çÏ¢Â³ÀèÈ¯ÇòÀ±¤Ê¤·
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð5¡½7ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯3·î30Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡À¾Éð¤Ï30Æü¡¢ËÜµò¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢5¡½7¤ÇÇÔ¤ì¡¢³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòµ¨Ì¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï5²ó¤ò7°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¡£À¾¸ýÊ¸Ìé¿·´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤Î´ÆÆÄ½é¾¡Íø¤Ï4·î1Æü¤«¤é¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨0¾¡11ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Éü³è¤ò´ü¤¹ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¤ÏÌîÂ¼1¿Í¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡£½é²ó2»àÆóÎÝ¤«¤éº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢1¡½1¤Î3²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤Î3¥é¥ó¤òº¸Ãæ´Ö¤ËÍá¤Ó¤¿¡£5²ó¤Ë¤âº¸±Û¤¨2¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢Á´6ÂÇÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤Æ¹ßÈÄ¡£89µå¤òÅê¤²¡¢»Í»àµå¤Ï1¤Ä¤Ç¡¢Ã¥»°¿¶¤Ï3¤Ä¡£23Ç¯9·î10Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç17»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯ÇòÀ±¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢郄¶¶¤Ï¡ÖÀè¤ËÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢Æ±¤¸ÂÇ¼Ô¤Ë²¿ÅÙ¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó2ËÜ¤Ï¿µ½Å¤Ë¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤È¡ÊÊá¼ê¤Î¡Ë¸Å²ì¤È¤â¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿°¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤ÏÌîÂ¼¤ËÀèÀ©ÆóÎÝÂÇ¤Î¸å¡¢2È¯¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö½é²ó¤Ë2¥¢¥¦¥È¤«¤é¼ºÅÀ¡£4ÈÖ¤ÎÌîÂ¼¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÃÆ¤«¤ì¤Æ¡¢¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤Î½éµå¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¡£¤½¤ÎÊÕ¤ÎÆþ¤êÊý¡£¤½¤Î¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Æâ´Å¤á¤¯¤é¤¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤òÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤½¤³¤Ï1µåÍÍ»Ò¸«¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âµ¤Ê¬ÎÉ¤¯3ÂÇÀÊÌÜ¤ÎÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¿µ½Å¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿µ½Å¤µ¤Ë·ç¤¤¤¿ÇÛµå¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹â¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎÉ¤¯¤â¤Ê¤¯°¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡19Ç¯°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¤Ï¹â¶¶¤Î´°Á´Éü³è¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¡£¡Ö¼¡²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨Ä¾¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£1»î¹ç¤Ç²¼¤ò¸þ¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£