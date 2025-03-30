¡ÚÆÈ¼«¡ÛÇßÜªÃéÉ×¤µ¤ó¤Î10Âå¤ÎÆü»ïÈ¯¸«¡¡µìÀ©»°¹â¤Î»³³ÙÉô¤Ç¤Ä¤Å¤ë
¡¡¡ÖÊ¸ÌÀ¤ÎÀ¸ÂÖ»Ë´Ñ¡×¤Ê¤ÉÆÈÁÏÅª¤ÊÊ¸ÌÀÏÀ¤ò¾§¤¨¤¿Ì±Â²³Ø¼Ô¤ÎÇßÜªÃéÉ×¤µ¤ó¡Ê1920¡Á2010Ç¯¡Ë¤¬µìÀ©»°¹â¡Ê¸½µþÅÔÂç¡Ë»þÂå¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿Æü»ï¤òµþÅÔÂç³Ø³Ø»Î»³³Ù²ñ¡ÊµþÅÔ»Ô¡Ë¤¬ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ãøºî½¸¤Ë¤ÏÌ¤¼ýÏ¿¤Ç¡¢ÅÐ»³Ãæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤ä¥¢¥¸¥¢ÂçÎ¦¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òµºÜ¡£³ÆÃÏ¤òÃµ¸¡¤·¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÌäÊ¬Ìî¤ËÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿ÇßÜª¤µ¤ó¤Î¸¶ÅÀ¤È¸À¤¨¤ëÆâÍÆ¤ÇÀìÌç²È¤Ï¡Öµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ë¡¼¥àÆüµ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Æü»ï¤Ï»³³ÙÉô°÷¤¬Âå¡¹¡¢»³¹Ô¤Î·×²è¤äÊó¹ð¤Ê¤É¤ò½ñ¤·Ñ¤®¡¢ÇßÜª¤µ¤ó¤Ï15ºÐ¤ÇÆþ³Ø¤·¤¿1936Ç¯¤«¤é39Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÇßÜª¡×¤äÌ¾Á°¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤òµÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÏ¿·¸¤òÃ´Åö¤·¤¿1Ç¯À¸¤Î²Æ¤ÎÆî¥¢¥ë¥×¥¹½ÄÁö¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î²ÙÊª±¿¤Ó¤ÎÃËÀ¤äÃãÅ¹¤Î½÷À¤Î¹ÔÆ°¤ä²ñÏÃ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢Âô¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤äÀÖÀÐ³Ù¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡38Ç¯9·î¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡Ê¼ç¾¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºÝ¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÊ¸¤Ë¤Ï¡Ö»äÃ£¤ÎÌ´¤ÏÂçÎ¦¤Ë¤¢¤ë¡£»äÃ£¤Ï¤½¤ÎÌ´¤òÊú¤¤Ê¤¬¤éÀº¿Ê¤¹¤ë¡×¤È¡¢Ãµ¸¡Ä´ºº¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»×¤¤¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£