¥µ¥¯¥é¤Î³«²Ö¤«¤éºÇ½é¤Î½µËö ¶ÌÁô¸ø±à¤Ç¤Ï²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡¡¹â¾¾»Ô
¡¡¥µ¥¯¥é¤Î³«²Ö¤«¤éºÇ½é¤Î½µËö¤ò·Þ¤¨¡¢¹â¾¾»Ô¤Î¶ÌÁô¸ø±à¤Ç¤Ï30Æü¡¢²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÁô¸ø±à¤Î¡Öºù¤ÎÇÏ¾ì¡×¤Ë¤Ï¡¢¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤Ê¤É76ËÜ¤Îºù¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á²Ö¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯Ã¸¹È¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥è¥¦¥·¥å¥ó¡×¤¬Ëþ³«¤ò·Þ¤¨¡¢¥µ¥¯¥é¤Î²¼¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë²Ö¸«µÒ¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡30Æü¤ÎÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¹â¾¾»Ô¤Ç11.0¡î¡¢²¬»³»Ô¤Ç11.3¡î¤È²ÖÎä¤¨¤Î°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤é¿¦¾ì¤ÎÃç´Ö¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤é¤¬Ë¬¤ì¡¢»×¤¤»×¤¤¤ÎÆüÍËÆü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²Ö¸«µÒ¤Ïー¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¤¥¥ì¥¤¤Ëºé¤¤¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤¤ç¤¦Íè¤Æ¡£¤ªÊÛÅö¤Ï¤¤ç¤¦¤Ï¼êºî¤ê¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¡¤ª¤ä¤Ä¤ò¤½¤ÎÊ¬Ê³È¯¤·¤Æ¡×¡¡
¡¡¶ÌÁô¸ø±à¤Ç¤Ï4·î6Æü¤Þ¤Ç¡¢ºù¤ÎÇÏ¾ì¤òÌë´Ö¤ËÌµÎÁ³«Êü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£