Ç®¡¹¤´ÈÓ¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Ò¤È¤«¤±¡£ºá°´¶¤ò¾å²ó¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òºî¤ê¤¿¤¹¹âµé¥Ð¥¿¡¼¤ÈÉáÄÌ¤Î°ã¤¤
ÊÆ¤â¥Þ¥Ã¥¯¤âÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¯
ÊÆ¤â¥Þ¥Ã¥¯¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£ÌîºÚ¤ÎÃÍÃÊ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊª²Á¹âÆ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤òÇã¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤ªÃã¤äÇòÅò¤ò¥Þ¥¤¿åÅû¤Ë¤·¤Æ¡¢1000±ßÇ±½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ê¤¼¤«¡©1000±ß¤¢¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤êìÔÂô¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤ ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î1¥ö·î1000±ß¤´¤Û¤¦¤Ó¡Ù ¡Ê¤ª¤Å¤Þ¤ê¤³Ãø / KADOKAWA¡Ë¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£
ËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¡¢¤ª¤Å¤Þ¤ê¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ä¹©É×¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯Ì¡²è²È¡£2015Ç¯¤ËÀáÌóÀ¸³è¤òÄÖ¤Ã¤¿¥Ö¥í¥°¡Ö1¥ö·î¿©Èñ2Ëü±ßÀ¸³è¡×¡Ê¸½ºß¤Ï ¡Ö¤ª¤Å¤Þ¤ê¤³¤ÎÆüÏ¿¡× ¤Ë²þÂê¡Ë¤ò³«»Ï¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤È¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«1¥ö·î¿©Èñ2Ëü±ßÀ¸³è¡Ù ¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¥ì¥·¥Ô¤äÀáÌó½Ñ¤òÄÖ¤Ã¤¿Ãø½ñ¤òÂ¿¿ô´©¹Ô¡£³°¿©Èñ1Ëü±ß¡¢¼«¿æÈñ1Ëü±ß¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ·î2Ëü±ß¤ÎË¤«¤Ê¿©À¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¡¢Îß·×30ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢1000±ß¤ÎÍ½»»¤Ç¼«Ê¬¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤Þ¤»¤ë´î¤Ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¯ÎÌ¥µ¥¤¥º¤Ê¤é2¤Ä¹ç¤ï¤»¤Æ1000±ß
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢1000±ß¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹âµé¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï12ÂÞ¤Ç850±ß¡Ê2022Ç¯Åö»þ¡Ë¤ÇÃúÇ«¤Ëºî¤Ã¤¿¤ß¤½½Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¼«¿æ¤ÎÏÓ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡£
Âè2ÏÃ¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¹âµé¤¤¤Á¤´¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¡£ÉáÃÊ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤ê¤Î300±ß°Ê²¼¤Î¤¤¤Á¤´¤òÇã¤¦¤ª¤Å¤µ¤ó¤¬¡¢1¥Ñ¥Ã¥¯899±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤òÁª¤Ö¡£¤É¤¤É¤¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¤½¤ì¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿´¶Æ°¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè3ÏÃ¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ï¡Ö¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡×¡£¤Ï¤Á¤ß¤Ä¹¥¤¤Î¤ª¤Å¤µ¤ó¤¬Â¤ò±¿¤ó¤À¹ñ»º¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀìÌçÅ¹¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î4ÇÜ¶á¤¤¹â²Á¤ÊÉÓ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁª¤Ó¡¢»î¿©¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¼ý³Ï»þ´ü¤ä²Ö¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿§¤â¹á¤ê¤â¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÁª¤ó¤À¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ÏÂç¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¤´ÈÓ¤Î¡¢»°°Ì°ìÂÎ¤Î¹¬Ê¡
¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÂè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¿¡¼¡×¤òÁª¤Ö¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡ØBUTTER¡Ù¡ÊÍ®ÌÚËã»ÒÃø/ ¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¤´ÈÓ¡×¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥Ð¥¿¡¼¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¡£
¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¡×¤Ç¾¯ÎÌ¥µ¥¤¥º¤Î¥¨¥·¥ì¥Ð¥¿¡¼¤È¥«¥ë¥Ô¥¹¥Ð¥¿¡¼¤òÈ¯¸«¡£2¤Ä¹ç¤ï¤»¤Æ1048±ß¡Ê2022Ç¯Åö»þ¡Ë¡£ ¡Ö1000±ßÄ¶¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥ì¥¸¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
Ç®¡¹¤ÎÇò¤´ÈÓ¤Ë¡¢¥¨¥·¥ì¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Ò¤È¤«¤±¡£¤½¤³¤Ë¾ßÌý¤ò¿ôÅ©¤¿¤é¤·¤Æ¡¢´°Á´¤ËÍÏ¤±¤ëÁ°¤Ë¤Ò¤È¸ý¡£¥Ð¥¿¡¼¤ÎÇ»¸ü¤Ê¹á¤ê¤È±öµ¤¡¢¾ßÌý¤Î¥³¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¤´ÈÓ¤Î´Å¤ß¤¬¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÍÎ¿©¤Î¤è¤¦¡×¤È´¶Æ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°¿©¡£
°ìÊý¤Î¥«¥ë¥Ô¥¹¥Ð¥¿¡¼¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇËÑ¤Ê¹á¤ê¡£¥¨¥·¥ì¤ËÈæ¤Ù¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤ÏÂÀ¤ê¤½¤¦¡×¤È¾¯¤·¤Îºá°´¶¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ÇØÆÁ´¶¤ò¾å²ó¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡¢¤ª¤Å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Çµ®Â²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡×¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤ÊìÔÂô¤¬1000±ß¤Ç³ð¤¦¤Ê¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë
1000±ß¤Ê¤ó¤Æ¥é¥ó¥ÁÂå¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£1000±ß¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤òÇË¤Ã¤Æ¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜ½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Î1000±ß¤Î»È¤¤Êý¤Ï¡¢¤Ä¤Í¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¡×¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¿©ºà¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë--1000±ß¤¬¡¢Æü¾ï¤Î·Ê¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡ÚÂè3ÏÃ¤òÆÉ¤à¡Û»î¿©¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë¡É¹ñ»º¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡É¤¬ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¡É³¤³°»º¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡É¤Î4ÇÜ¤¯¤é¤¤¹â¤¤¥ï¥±