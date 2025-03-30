¡Ö¤â¤Ã¤È¥¥ì¥¤¤Ê»Ò¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖÊÑ¤ÊÊÁ¤Î»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¯¡×É×ÉØ¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¤·¤¿»ÒÇ¡Ö¤³¤Î»Ò¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¦¤Á¤Î¥³¡¢ÊÝ¸îÇ»ÜÀß¤Ç¡Ø¤½¤ó¤ÊÊÑ¤ÊÊÁ¤Î¥³¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¥¥ì¥¤¤Ê¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Î¥³¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¡Á¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¡ª ¤«¤ï¤¤¤¤ÊÁ¤¬¤¢¤ë¤«!! ¿ÀÍÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ç³¤ÂÝ¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢µÞ¤¤¤Ç¤Æ·¤²¼Íú¤´Ö°ã¤¨¤ÆÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥³¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¦¤Á¤ËÍè¤¿À¸¸åÌó3¥«·î¤Î¤³¤í¡Ä¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
Çò¹õ¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌÏÍÍ¤Èº¸±¦¤Ç¿§¤¬°Û¤Ê¤ëÁ°Â¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤Î¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ë¤È¹¢¤òÌÄ¤é¤¹¥®¥ã¥Ã¥×--¡£¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¸µÊÝ¸îÇ¡Ö¸×Å°¡×¤¯¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤¦¤µ¤¤Ê¤µ¤ó¡Ê@usakina0622¡Ë¡£½Ð²ñ¤¤¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢»ÜÀß¤Ç¤«¤±¤é¤ì¤¿¡È»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤°ì¸À¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç°²¡¤·¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä
¡¼¡¼ÊÝ¸îÇ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡Ö¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯12·î29Æü¡¢À¸¸åÌó3¥«·î¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£¸½ºß3ºÐ5¥«·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÇ¤È¤ÎÀ¸³è¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤¬Ç·ù¤¤¤Ç³ð¤ï¤º¡Ä¡Ä¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÌ´¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ°Êª¤¬Âç¹¥¤¤ÊÉ×¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¡¢·ëº§¤·¤¿¤é2¿Í¤ÇÇ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤¦¤·¤Æ·ëº§¸å¡¢É×¤ÎÎ¾¿Æ¤È2À¤ÂÓÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤Ç¤ËÀè½»¤ÎÇ¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·Á¼°¾å¤ÏÇ¤È½»¤àÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Îµï½»¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë2³¬¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤ËÄå»¡¤ËÍè¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÇ¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤ÏÌ£¤ï¤¨¤º¡Ä¡Ä¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀ¤ÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÇ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤êºßÂð»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¡¢Àè½»Ç¤¬¥·¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢2³¬¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ç¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¼¡¤ËÇ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤ÏÊÝ¸îÇ¤ò¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÎ¤¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¾ùÅÏ¾ò·ï¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÎÊÝ¸îÃÄÂÎ¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¼¡¼¸×Å°¤¯¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸×Å°¤¬¤¤¤¿ÊÝ¸îÇ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Í¥Ã¥È¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÇ¤ò²¿É¤¤«Í½Ìó¤·¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¼°¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ½Ìó¤ÎÃæ¤Ë¸×Å°¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÀ¸¸å2¥«·î¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê»Ò¤Ç¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Í½Ìó¤·¤¿Ç¤¿¤Á¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸×Å°¤Î¥ß¥ë¥¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤¬»ÜÀß¤Ë·Ð²áÊó¹ð¤ËË¬¤ì¡¢¸×Å°¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤Î»Ò¤âÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸×Å°¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ó¥Ó¤ê¤Ç¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤ÎÈ¾·Â30¥»¥ó¥Á¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢Â¾¤ÎÇ¤ä¿Í¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¥·¥ã¡¼¥Ã¤È°Ò³Å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Êú¤Ã¤³¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤º¤Ã¤È¥´¥í¥´¥í¤È¹¢¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯²Ä°¦¤¯¡¢»ä¤âÉ×¤â°ì½Ö¤Ç¸×Å°¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó´é¤ÎÌÏÍÍ¤â´Þ¤á¤Æ¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ø¤â¤¦¤³¤Î»Ò¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¿´¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¼¡¼»ÜÀß¤ÎÊý¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤Þ¤À¾ùÅÏ¤Î¤ª¸«¹ç¤¤ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ç¤¤ì¤Ð¤³¤Î»Ò¤Ë·è¤á¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤½¤ó¤ÊÊÑ¤ÊÊÁ¤Î»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¥¥ì¥¤¤Ê¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Î»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¡Á¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¼ª¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¤â¤È¤â¤ÈÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ë¤Ï¤¤ì¤¤¤Ê¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Î»Ò¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬Áª¤ó¤Ç¤¿»Ò¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤È¤«¡Ø¤¢¤È¤«¤éµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡©¡Ù¤È¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡Ø¤³¤Î»Ò¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·è¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¡ØËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤Ë¤â²Ä°¦¤¤»Ò¤¤¤Þ¤¹¤è¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏËÜµ¤¤Ç¤³¤Î»Ò¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÊÑ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È³Î¿®¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»ÜÀß¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý¤È¥ß¥ë¥¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤¬¤¹¤°¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î»Ò²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢»ä¤â¤³¤Î¤ª´éÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ù¡Ø¥¤¥¿¥º¥é¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤³¤Î´é¤Ç¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¤éµö¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡ª¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É×¤â¡Ø²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤³¤Î»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·îÎðÅª¤Ë¤Þ¤ÀÁá¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢Âç¾æÉ×¤Ê·îÎð¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¡¢Â¾¤ÎÊý¤È¤ª·Þ¤¨¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼¸×Å°¤¯¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢É¬Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¸×Å°¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î¥Ó¥Ó¤ê¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´Å¤¨¤óË·¤Ç¤¹¡£»ä¤ÈÉ×°Ê³°¤Ë¤Ï¿´¤òµö¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÉáÃÊ¤«¤é²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤µÁÎ¾¿Æ¤Î¤³¤È¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬2¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢µ¢Âð¤¬¤´¤Ï¤ó¤Î»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇµÁÊì¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸×Å°¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ý¤ò¤Ä¤±¤º¡¢»ä¤¿¤Á¤¬µ¢¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Öµ¢Âð¸å¡¢µÞ¤¤¤Ç¤´¤Ï¤ó¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¡¢¤Ë¤ã¤¦¤Ë¤ã¤¦¤ÈÌÄ¤¤Ê¤¬¤é°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¿©¤Ù»Ï¤á¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ø¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ë¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È¿´¤ËÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢»ä¤«É×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤È¤ò¤Ä¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤Î¤È¤¤Ï¡¢Éï¤Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤é¤·¤¯¡¢É¬¤º¤É¤Á¤é¤«¤ò¸Æ¤Ó¤ËÍè¤Æ¤Ï¡¢¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¡Ø¤´¤Ï¡Á¤ó¡ª¡Ù¤ÈÌÄ¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×
¤É¤ó¤ÊÌÏÍÍ¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤â--¤½¤ì¤ÏÇ¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸×Å°¤¯¤ó¤ÏÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£½Ð²ñ¤¤¤Î½Ö´Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Îå«¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢²¹¤«¤ÊÈ¿±þ¤äÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤á¤Á¤ã¤ó¤³¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢ÊÑ¤ÊÊÁ¤â¥«¥ï¥¤¥¤¤Î¤µ¡×
¡ÖÇ¼«ÂÎ¤¬¤«¤ï¤¤¤µ¤Î²½¿È¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÊÁ¤À¤í¤¦¤È¤«¤ï¤¤¤µ¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡×
¡ÖÇ¤ÎÊÁ¤ÏÊÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¥ì¥¢¤Ç¤¤¤¤¡£ÆÃÊÌ´¶¤¬Áý¤¹¤«¤é¡×
¡ÖÇ¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤É¤ó¤ÊÌÏÍÍ¤Ç¤â¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡×
¡Ö¤É¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤â¸ÄÀÅª¤Ê¤ª´é¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÍüÌÚ ¹áÆà¡Ë