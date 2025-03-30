ÌøËÜÍýÇµ¡¢Ê¿»³¾Âç¤¬½éÍ¥¾¡¡¡Á´ÆüËÜ¥â¡¼¥°¥ëºÇ½ªÆü
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥â¡¼¥°¥ëºÇ½ªÆü¤Ï30Æü¡¢»¥ËÚ»Ô¤Ð¤ó¤±¤¤¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¥â¡¼¥°¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï¤È¤â¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤ÇÌøËÜÍýÇµ¡Ê°¦ÃÎ¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ë¤¬72.90ÅÀ¤Ç½éÍ¥¾¡¡¢Æ±Âç²ñ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÉÚ¹âÆü¸þ»Ò¡ÊÂ¿ËàÂç¥¯¡Ë¤¬2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï26ºÐ¤ÎÊ¿»³¾Âç¡ÊPAPASU¡Ë¤¬80.26ÅÀ¤Ç½éÀ©ÇÆ¡¢Æ£Â¼°ì·Ä¡ÊNISEKO¡¡B¡õJ¡Ë¤¬2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¤ÎÆ£ÌÚÆüºÚ¡ÊÉð¸ËÀî½÷Âç¡Ë¤¬4°Ì¡£ÃË»Ò¤ÎÅçÀîÂóÌé¡ÊÆüËÜ²¾Àß¡Ë¤Ï3°Ì¤Ç¶â¤È¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢»î¹ç¤Çº¸É¨¤òÄË¤á¤¿ËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£