¡ÈºÇ¶¯¤Î²¦¼Ô¡É¤¬¿ÍÃÎ¤ì¤º¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡¡¡ÖÆ£°æÂ§ÏÂ¡×¤¬ÆüËÜÂîµå³¦¤ÎÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ÍýÍ³¡Ê¾®ÎÓ¿®Ìé¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤ÎÂîµå»Ë¾å¡ÖºÇ¶¯¤Î²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÅ·ºÍÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡Æ£°æÂ§ÏÂ¡£¤¤¤Þ¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£1925Ç¯¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¡¢º£Ç¯¡¢À¸ÃÂ100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÈÄ¶ÃÆ´Ý¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡É¡£·å³°¤ì¤Î°ÒÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤¬Æ£°æ¤Î»ý¤ÁÌ£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¡¢Æ£°æ¤Ï46Ç¯¤«¤é49Ç¯¤Þ¤Ç4Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡46Ç¯¤Ï½ªÀï¤ÎÍâÇ¯¡£Àï»þ²¼¤Î41Ç¯¤«¤é45Ç¯¤ÏÂç²ñ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î»þ´ü¤ËÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÏ¢ÇÆ¤ÎµÏ¿¤Ï¤â¤Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏÂîµå¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î°ËÆ£¾òÂÀ¤À¡£Àï»þÃæ¡¢Æ£°æ¤Ï¤Þ¤À10Âå¡£°ËÆ£¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÆ£°æ¤Ï3ºÐ¤Îº¢¤«¤éÂîµå¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬µþÅÔÂç³Ø¤ÎÃæ¤Ç¿©Æ²¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËµþÂçÂîµåÉô¤ÎÎý½¬¾ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÍÄ¤¤Æ£°æ¤ÏÂç³ØÀ¸¤È°ì½ï¤ËÂîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÂîµåÁª¼ê¤ÏÃË½÷¤È¤â¤ß¤ÊÍÄ¾¯»þ¤«¤éÇ®¿´¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿Áª¼ê¡£Æ£°æ¤Ï¤½¤ÎÀè¶î¤±ÅªÂ¸ºß¤À¡£
¡¡µþÅÔ»°¾¦4Ç¯¤Î»þ¡Ê¸½ºß¤Î¹â1¡Ë¡¢15ºÐ¤Î10·î¡¢Æ£°æ¤ÏºÇ½é¤ÎÅÁÀâ¤òºî¤ë¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¿ÀµÜÂç²ñÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹»°²óÀï¤ÇÅö»þÉÔÀ¤½Ð¤ÎÅ·ºÍ¤È¤¤¤ï¤ì¤¿º£¡Ê¹§¡ËÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡¢Âç·ãÀï¤Î¤¹¤¨µþ»°¾¦»ÍÇ¯À¸¤ÎÆ£°æ¤ÏÆüËÜºÇ¹â¤Îº£Áª¼ê¤ò¹ß¤·¡ÖÌÔÂ®µåÆ£°æ¡×¤ÎÌ¾¤Ï¥Ñ¥Ã¤ÈÁ´¹ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Ò¡¶¤¤¤¿¡Ó
¡¡5Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿50Ç¯¤ÎÂç²ñ¤â»î¹ç¤ËÉé¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç¤Î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Æ£°æ¤ÏÅÏÊÆÁª¼ê´¿Á÷Âç²ñ½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¡¢Â´¶È»î¸³¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÆü¡¢Í§¿Í¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¡ÈÂØ¤¨¶Ì»ö·ï¡É¤Ï¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÂîµå¶¨²ñ¤«¤é1Ç¯´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µÏ¿¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Éüµ¢¤òµö¤µ¤ì¤¿51Ç¯¤Ë¤Ï¤¹¤°5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÌµÅ¨¤Î¶¯¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¥ó¥¸¥é¥Ð¡¼
¡¡52Ç¯¡¢ÆüËÜ¤¬½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÆ£°æ¤â½Ð¾ì¡£ÎÓÃéÌÀ¤ÈÁÈ¤ó¤ÀÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÆüËÜÂîµå³¦¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£·è¾¡Àï¤ÎÁê¼ê¤ÏÅö»þºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ú¥¢¡£¤¤¤º¤ì¤â¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥ê¡¼¥Á¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ð¡¼¥°¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤Î´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ë¿ÀÆàÀîÆÉÇä¿·Ê¹¡ÊÎÓ¤ÎÃÏ¸µ¡Ë¤Ï¡ÔÀïË¡ÊÑ¤¨¤ÆÀ®¸ù¡Õ¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¤³¤¦Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÆ£°æ¡¢ÎÓÁÈ¤ÏÀïË¡¤òÊÑ¤¨¤¿¤¿¤á¾¡Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÆó¥²¡¼¥à¤ò¼º¤Ã¤Æ¤«¤éÆó¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¤µ¤ä¤¸ò¤ï¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ÏÎÓ¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤éÊÖµå¤Ë¤Ä¤È¤á¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÆ£°æ¤Ë¤Þ¤«¤»¤¿¡£Æ£°æ¤Ï»þ¡¹¥É¥í¥Ã¥×¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¡Ó
¡¡¤³¤³¤Ç°ì¤Äµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ö¡£52Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤ÏÆ£°æ¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸ÆüËÜÁª¼ê¤Îº´Æ£Çî¼£¤À¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤ò°ËÆ£¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Öº´Æ£¤ÏÁ´ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤¥Ù¥¹¥È8ÄøÅÙ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡£Æ£°æ¤ÈÀï¤¨¤Ð¡¢´ÊÃ±¤ËÉé¤±¤ë¤¯¤é¤¤¼ÂÎÏº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ£°æ¤Ç¤Ê¤¯º´Æ£¤¬À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¥é¥±¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ£°æ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤â¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡Ò°ìËç¥é¥Ð¡¼¡Ó¡£±úÆÌ¤Î¤¢¤ëÌÌ¤òÉ½Â¦¤Ë¤·¤ÆÅ½¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£º´Æ£¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¥é¥Ð¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂîµåÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤HPÆâ¡ÖÂîµå¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤µ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ò1950Ç¯º¢¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ·³¤¬·³ÍÑµ¡¤ÎÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤òËÉÃÆ¡¦ÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬Âîµå¥é¥Ð¡¼¤ËÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¡¡1952Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¥Ü¥ó¥Ù¥¤¡Ê¸½¡¦¥à¥ó¥Ð¥¤¡ËÂç²ñ¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£Çî¼£¤Ï¡¢7¥ß¥ê¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤«¤éÊü¤Ä¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¤ÇÀ¤³¦¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡Ó
¡¡54Ç¯¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿²®Â¼°ËÃÒÏ¯¤â¥¹¥Ý¥ó¥¸¥é¥Ð¡¼¤Î»È¤¤¼ê¤À¤Ã¤¿¡£59Ç¯¤Ë»ÈÍÑ¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÀª¤ÏÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£ÃË»ÒÃÄÂÎ¤Ï54Ç¯¤«¤é5Ï¢ÇÆ¡£½÷»Ò¤â60Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ6ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¥×¥íÂè°ì¹æ
¡¡Æ£°æ¤¬¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜÂîµå³¦¤ÎÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´öÅÙ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤ÓÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬Ä¾ÀÜÅª¤ÊÍ×°ø¤À¡£
¡¡52Ç¯¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿Æü±ÑÂîµåÂçºåÂç²ñ¤òÆ£°æ¤¬·ç¾ì¡£¤³¤ì¤¬Â¿¤¯¤ÎÌò°÷¤Î¼Ç¤ÌäÂê¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·Ê¶µê¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ£°æ¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿¥é¥±¥Ã¥È¤¬Çä¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»ñ³Ê¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï³èÏ©¤òµá¤á¤Æ¥×¥í¤ËÅ¾¸þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¿ÍÂîµå¥×¥íÂè°ì¹æ¡×¤È¸À¤¨¤Ð°ÒÀª¤¬¤¤¤¤¤¬¡¢¥×¥í¤Î¸ø¼°Àï¤Ï³§Ìµ¡£¤½¤ì¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¶¥µ»¤«¤é¤Î°úÂà¤ò°ÕÌ£¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÀï¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥°¥Þ¥ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼Âîµå¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï69Ç¯¤Ë¥×¥íÂîµå¤ò´úÍÈ¤²¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤â¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·Ð±ÄÅª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤Ã¤ÆÆÜºÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊë¤é¤·¡¢ÈÕÇ¯¤ÏÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬Âîµå³¦¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£92Ç¯11·î¡¢ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£67ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¾®ÎÓ¿®Ìé¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¤Î¤Ö¤ä¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡£1956Ç¯¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»¤Þ¤ÇÌîµåÉô¤ÇÅê¼ê¡£·ÄØæÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¤ËÇ®Ãæ¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¡£¥Ç¥£¥¹¥¯¥´¥ë¥ÕÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¡£¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×ÊÔ½¸Éô¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¡Ø¹â¹»Ìîµå¤¬´í¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡ØÄ¹ÅèÌÐÍº ±Ê±óÅÁÀâ¡Ù¡ØÉð½Ñ¤Ë³Ø¤Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿Ê²½ÏÀ¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯3·î27Æü¹æ ·ÇºÜ