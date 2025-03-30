¤ª¤·¤ã¤ì¤Ï²æËý!? È±·¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤·¤¿¤¤Êì¤È¥·¥ó¥×¥ëÇÉ¤Î¾®4Ì¼¡Ú¥à¥¹¥á¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¥³¥á¤Á¤ã¤ó Âè236ÏÃ¡Û
¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é´ðËÜÅª¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤¬Ä¹¤¤Ä¹½÷¡£»þ¡¹ÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬ºÇ¶á¤Ï¤Þ¤¿¿¤Ð¤·¤¿¤¤»þ´ü¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
5Ç¯À¸¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡¡Áá¤¤¡ª
3Ç¯À¸¤«¤é4Ç¯À¸¤Ë¤«¤±¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç·ë¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ«¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Èæ³ÓÅª¼«Í³¤Ê¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤äÈ±¥´¥à¤Ç¤âÍ·¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢³Ú¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤µºÇÍ¥Àè¤Î¥à¥¹¥á¡¢¹õ¤¤ÂÀ¤¤¥´¥à¤Ð¤«¤êÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡Ä¡ª¡¡¤ï¤«¤ë¤±¤ì¤É¤â¡Ä!!¡¡Êì¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥à¥¹¥á¤¬¸«¤¿¤¤¤Î¤è¡Ä¡ª
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡£
¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯µÙÆü¤Ë¾¯¡¹¶¯°ú¤Ë¶¯¹ÔÆÍÇË¡ª
¤³¤ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤è¡Ä¤Õ¤Õ¡£
¼Â²È¤ÎÊì¤äÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿»Ð¤¿¤Á¤ËË«¤á¤é¤ì¤Æ¥à¥¹¥á¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÆü¡£
Êì¤ÎºîÀï¾¡¤Á!!¡¡¤ä¤Ã¤¿¡ª
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¾¯¤·¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Ã¤È¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¥à¥¹¥á¤Î¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢ìÅÍß¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ê¿²Ë·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡Ë
(koyome)
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é´ðËÜÅª¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤¬Ä¹¤¤Ä¹½÷¡£»þ¡¹ÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬ºÇ¶á¤Ï¤Þ¤¿¿¤Ð¤·¤¿¤¤»þ´ü¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
5Ç¯À¸¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡¡Áá¤¤¡ª
3Ç¯À¸¤«¤é4Ç¯À¸¤Ë¤«¤±¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç·ë¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ«¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Èæ³ÓÅª¼«Í³¤Ê¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤äÈ±¥´¥à¤Ç¤âÍ·¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢³Ú¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤µºÇÍ¥Àè¤Î¥à¥¹¥á¡¢¹õ¤¤ÂÀ¤¤¥´¥à¤Ð¤«¤êÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡Ä¡ª¡¡¤ï¤«¤ë¤±¤ì¤É¤â¡Ä!!¡¡Êì¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥à¥¹¥á¤¬¸«¤¿¤¤¤Î¤è¡Ä¡ª
¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯µÙÆü¤Ë¾¯¡¹¶¯°ú¤Ë¶¯¹ÔÆÍÇË¡ª
¤³¤ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤è¡Ä¤Õ¤Õ¡£
¼Â²È¤ÎÊì¤äÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿»Ð¤¿¤Á¤ËË«¤á¤é¤ì¤Æ¥à¥¹¥á¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÆü¡£
Êì¤ÎºîÀï¾¡¤Á!!¡¡¤ä¤Ã¤¿¡ª
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¾¯¤·¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Ã¤È¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¥à¥¹¥á¤Î¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢ìÅÍß¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ê¿²Ë·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡Ë
(koyome)